Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Hennigsdorf. Seit dieser Woche erhalten Bedürftige, die die Hilfe der Tafel des Oranienburger Arbeitslosenverbands nutzen, Gutscheine. "Durch die Hamsterkäufe hatte die Tafel kaum noch Lebensmittel zum Verteilen", weiß Jennifer Burczyk, Fachdienstleitern für Familie, Jugend und Integration. Da die Tafel daraufhin ihren Dienst in dieser Woche eingestellt hat, werden nun Gutscheine verteilt. Am Montag wurden diese erstmals ausgetragen. Bislang konnten rund 100 Bedürftige erfasst werden. "Pro Person gibt es je Woche einen Gutschein von 20 Euro, für Familien liegt die Grenze bei 80 Euro", erläutert sie. Zur Legitimation wurden zuvor die Tafel-Ausweise geprüft und Kontaktdaten aufgenommen. Die Gutscheine berechtigen zu einem Einkauf in einem möglichst nahe der Wohnung gelegenen Supermarkt oder Discounter. Die Regelung gilt vorerst bis 20. April und kann bei Bedarf verlängert werden.

Bürgermeister Thomas Günther (SPD) habe sich mit allen Fraktionsvorsitzenden abgestimmt, dass die Finanzierung über städtische Gelder erfolgen kann. Allerdings wurde die Stadt von einer Großspende überrascht. Eine Institution, die ihren Namen nicht veröffentlicht wissen möchte, habe die Kosten für die ersten beiden Wochen übernommen. "Danach finanzieren wir das über Gelder von Projekten, die wir jetzt nicht umsetzen können", informiert die Fachdienstleiterin. Darüber hinaus ruft sie zu Spenden auf. Das dafür vorgesehene Konto kann aber voraussichtlich erst am 6. April freigeschaltet werden.

Die Reaktionen auf das spontane Hilfsangebot seien sehr positiv ausgefallen. "Die Leute sind sehr dankbar", hat Burczyk erfahren. Wer bislang noch nicht erfasst wurde, aber zu den Bedürftigen gehört, kann eine Mail an lieferdienst@hennigsdorf.de schreiben. Die Bedrüftigkeit werde dann geprüft. Für Menschen, die aus Altersgründen oder wegen einer Erkrankung nicht selbst einkaufen können, übernimmt der bei der Stadt eingerichtete Lieferdienst den Einkauf per Gutschein.

Burczyk appelliert an alle Bedürftigen, diese Hilfe nicht zu missbrauchen. Für Alkohol und Zigaretten seien die Gutscheine nicht gedacht.