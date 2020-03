Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Droht bei Bombardier nun doch Kurzarbeit? "Wir sind schon seit längerem von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen, insbesondere in Bezug auf direkte und indirekte Lieferanten", sagte Firmensprecherin Jeanet Olthof am Montag. Der Krisenstab beobachte die Entwicklungen seit Wochen genau, um jederzeit reagieren zu können.

"Bisher waren wir noch nicht zu Kurzarbeit gezwungen. Aufgrund der aktuellen Dynamik kann sich das aber jederzeit ändern", ließ Bombardiers Deutschlandchef Michael Fohrer mitteilen. Deshalb werde man "kurzfristig Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern mit dem Ziel aufnehmen, uns auf allgemeine Rahmenbedingungen zum Thema Kurzarbeit zu verständigen", fügte er an. Ziel sei es, dass bei Bedarf "jeder Standort im jeweils gebotenen Umfang schnell reagieren kann", so der Firmenchef.

Was Fohrer nicht mitteilen ließ: Bereits am Freitag voriger Woche wurde das Thema in der Aufsichtsratssitzung des Konzerns angesprochen. Und schon heute wird es eine Runde aller Betriebsräte mit der Firmenspitze geben. Das bestätigten auf Nachfrage Hennigsdorfs Betriebsratsvorsitzender Volkmar Pohl und Jens Otto, Bevollmächtigter der IG Metall für die Werke Bautzen und Görlitz.

Pohl rechnet damit, dass zumindest bis Ostern weiter mit voller Kraft gearbeitet wird. Es kenne zwar noch keinen Termin, ab wann auf Kurzarbeit zurückgegriffen werden könnte, aber: "Über kurz oder lang ist damit zu rechnen." Wobei die Betonung eher auf dem Wort kurz liegen dürfte. "Noch haben wir für ein paar Wochen Material", sagt Pohl. Doch wenn dieses ausbleibt oder aber fertige Züge nicht mehr ausgeliefert werden können "und wir die Gleise voll haben", dann dürfte der Konzern an der Arbeitszeit knabbern. Als frühester Zeitpunkt für den Start wird die Zeit nach den Feiertagen vermutet.

In der Runde am heutigen Dienstag solle, so Pohl, über die Rahmenbedingungen für die Kurzarbeit verhandelt werden. Dabei dürfte es unter anderem darum gehen, wie weit Bombardier den Lohnverlust auffängt, also auf das Kurzarbeitergeld von 60 beziehungsweise 67 Prozent etwas draufzahlt. Für Otto von der IG Metall ist klar: "Bombardier muss aufstocken, und zwar deutlich!" Er erwartet vom Gesamtbetriebsrat, dass dieser sich für eine einheitliche Lösung für alle Standorte einsetzt. "Man muss sich auf das Szenario Kurzarbeit vorbereiten. Da kann man nicht einfach reinschlittern", meint er und geht ebenfalls davon aus, dass "der magische Punkt" die Zeit nach den Ostertagen darstelle. Offen sei auch, wie viele Beschäftigte die Maßnahme treffen könnte und ob deren Arbeitsstunden auf null oder auf einen bestimmten Anteil reduziert werden. Derzeit rechne er nicht damit, dass davon mehr als 50 Prozent der Belegschaft betroffen sein werden. Sowohl Pohl als auch Otto verweisen darauf, dass der Einstieg in die Kurzarbeit und deren Umfang für die einzelnen Standorte individuell ausgehandelt werden.

Probleme mit Ausreise

Da die Produktion zurzeit noch auf vollen Touren läuft, ist ein anderes Thema virulent. In den Werken von Hennigsdorf und Görlitz stammt ein größerer Anteil der Angestellten beziehungsweise der Leiharbeiter aus Polen. Durch die seit Freitag geltende Grenzschließung ist es für diese so gut wie unmöglich, zwischen Wohn- und Arbeitsort zu pendeln. Die Bombardier-Sprecherin erwähnt dieses Thema allerdings nur am Rande. Betriebsrat Pohl verweist hingegen darauf, dass in Hennigsdorf tätige polnische Kollegen in der vorigen Woche schon am Donnerstag nach Hause fahren durften. "Wer an diesem Tag nach Polen einreiste, konnte letztmalig danach auch wieder ausreisen", erläuterte er die Maßnahme. Er geht davon aus, dass ein Großteil dieser Mitarbeiter am Montag wieder am Arbeitsplatz erschienen sei. Man versuche, die Betroffenen nun für längere Zeit in Deutschland unterzubringen, inklusive der Wochenenden.

Offen ist noch, wie sich das im katholischen Polen sehr bedeutsame Osterfest auswirken wird. Wer zu den Festtagen zurück ins Nachbarland fährt, dürfte nach den jetzigen Bestimmungen danach nicht mehr ausreisen. Sollte dann die Kurzarbeit einsetzen, hätte sich die Rückreise gegebenenfalls ohnehin erledigt.