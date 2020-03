Tilman Trebs

Oranienburg/Schönfließ (MOZ) Die Oranienburger Polizei hat in der vergangenen Nacht wieder Treffen von Jugendlichen aufgelöst.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag berichtete, wurden gegen 2 Uhr sieben Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg aufgegriffen. Sie hatten hinter einer Tankstelle getrunken und geraucht. In Schönfließ wurden am Bieselheider Weg um 0.45 Uhr vier 19-jährige gestellt, die in einem Auto gemeinsam Alkohol tranken.

Die Jugendlichen wurden jeweils zur Eindämmungsverbot belehrt sowie deren Personalien und in eigen Fällen auch Strafanzeigen aufgenommen.

