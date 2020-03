Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Linke im Brandenburger Landtag fordert ein Hilfsprogramm für Landwirte.

Fraktionschef Sebastian Walter erklärte am Dienstag, dass die bisher vom Bund in Aussicht gestellten Hilfen nur für Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten gelten soll. Deshalb sei das Land gefordert, Zusatzhilfen für die Betriebe nach dem Vorbild der Dürrehilfe zu starten.

Walter wiederholte die Forderung, eine Zahlung von 500 Euro für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen zu gewähren. Gerade in der Logistik, im Einzelhandel und in der Pflege seien viele im Niedriglohnbereich beschäftigt. Für solch eine Maßnahme seien 60 bis 80 Millionen Euro notwendig. Die Linke fordert zudem eine Landesbürgschaft für Gutscheine, dievon Gaststätten oder Buchläden jetzt ausgegeben werden, für den Fall, dass diese in die Insolvenz gehen müssen.

Die Freien Wähler verlangten ebenfalls Hilfe für Landwirte. Das solle insbesondere für Betriebe gelten, die die Ernte nicht einbringen könnten, sagte der Abgeordnete Philip Zeschmann. In Brandenburg gab es zuletzt rund 5400 Unternehmen in der Landwirtschaft mit etwa 39 000 Arbeitskräften. (mit dpa)