Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg/Potsdam-Mittelmark Jeder der mit dem Sport involviert ist, sei es als Aktiver oder Veranstalter, kämpft in diesen Zeiten mit vielen Unwägbarkeiten. Davon kann auch Holger Jurich, Mitarbeiten beim Kreissportbund (KSB) Potsdam-Mittelmark "ein Lied singen".

Fast alle Veranstaltungen die bis zum Sommer geplant waren finden gar nicht, oder zu einem späteren Termin statt. Mit großen Bedauern registrierten die Breitensportradfreunde die Absage des Rietzer Einzelzeitfahrens am 3. Mai, das nach drei Jahren endlich wieder am traditionellen Termin, dem ersten Sonntag im Mai ausgetragen werden sollte. Nun soll die 15. Auflage des EFZ 2021 stattfinden.

Betroffen ist aber auch der beliebte Wettbewerb "Streetsoccer-WM", der an den Grundschulen in der Stadt Brandenburg wie auch an mehreren Orten im Kreis Potsdam-Mittelmark auf große Resonanz stieß. Um den unterschiedlichen Entwicklungsstufen gerecht zu werden, gibt es drei Altersklassen.

An den Schulen konnten sich die Klassen dann für die Endrunde, die im Sommer immer auf dem Geländes des Einkaufszentrums Wust stattfindet, qualifizieren. In dieser Zeit wäre Holger Jurich mit seinem Tross normalerweise ständig unterwegs um die 19 Turniere abzuhalten, doch das Finale ist abgesagt.

Einen Trost hat Holger Jurich jedoch für die enttäuschten Jung-Kicker. Die Wettkämpfe an den Schulen sollen dennoch stattfinden, um wenigstens die jeweiligen Altersklassen-Meister zuküren. Bei einigen Lehranstalten soll dass sogar noch vor den Sommerferien stattfinden. Bei den restlichen Schulen verlagert sich der Wettkampf dann auf die Monate September bis November, je nach vereinbarter Terminlage.