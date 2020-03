Bärbel Kraemer

Bad Belzig Gewöhnlich ist die Tierpension "Zum Hasenberg" von Silvia Reinicke in Bad Belzig schon in der Frühlingszeit voll ausgebucht. Doch aktuell stehen alle Pensionszimmer, die die 64-Jährige für Hund, Katz & Co anbietet, leer. "Bis Pfingsten sind alle Reservierungen abgesagt", so die Unternehmerin.

Sie erzählt, dass mit Beginn der ersten Berichte über eine Zunahme von Corona-Infektionen die Absagen begannen. Obgleich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen war, dass die Reisefreude der Menschen eingeschränkt wird. Seitdem verging kein einziger Tag, an dem sie keine Reservierung streichen musste. Den letzten Vierbeiner, der bei ihr in Pension war, verabschiedete Silvia Reinicke schon vor knapp zwei Wochen.

"Ich könnte heulen", gesteht die Unternehmerin, die die Tierpension am Rand der Stadt 1993 eröffnete. Was damals als kreative Geschäftsidee galt, ist heute aus dem Dienstleistungssektor nicht mehr wegzudenken. Planen Tierhalter ohne ihren Vierbeiner eine Urlaubsreise, sorgen sie vor. Zumindest der Großteil.

"Seit etwa zehn Jahren wissen die Leute, dass das Quartier für den Vierbeiner gleich gebucht werden muss, wenn die Halter ihre Reise buchen", so Reinicke. Und sie wissen, dass die Tierpension in den Ferienzeiten immer ausgebucht ist.

Die bevorstehenden Osterferien sorgen erstmals für eine Ausnahme. "Ich könnte heulen, wenn ich an den leeren Zimmern vorbei gehe", so die Tierfreundin und gesteht, zusätzlich bei jedem Blick in den Kalender an die Tiere zu denken, die eigentlich zu ihr kommen sollten.

Schließlich vertraut der Großteil der Kunden ihr bereits über Jahre seine Vierbeiner an. Ob Hund, Katz oder Kaninchen - sie kennt alle beim Namen.

Dass eine Situation, wie sie derzeit zu erleben ist, auch ihr Leben derart aus der Bahn wirft, hätte Silvia Reinicke nicht für möglich gehalten. "Das ist eine Katastrophe für die gesamte Wirtschaft", sagt sie und ergänzt "insbesondere für junge Selbständige".

Doch auch die erfahrene Geschäftsfrau sieht aufgrund der Umsatzeinbußen durch die Coronavirus-Pandemie schwierige Zeiten auf sich zu kommen. "Wie lange ich das durch halte, weiß ich auch noch nicht", so Reinicke mit Blick auf die Nebenkosten, die sie als Selbständige zu schultern hat. Vom Krankenkassenbeitrag bis hin zu Strom und Wasser, den gängigen Nebenkosten. Da sind die Ersparnisse für den Notfall schnell aufgebraucht. Selbst wenn die Einschränkungen rund um die Pandemie in einigen Wochen wieder aufgehoben werden, ist noch längst nicht sicher, ob die Reisefreudigkeit der Menschen sich gleich wieder Bahn bricht.

Als Silvia Reinicke 1993 ihre Tierpension eröffnete, nahm sie während der ersten zehn Jahre auch Fundtiere aus den Ämtern Niemegk und Brück sowie vorübergehend aus Bad Belzig auf. "Irgendwann schreibe ich auf, was ich alles erlebt habe", sagt sie – und erzählt von ihrem ersten Pensionsgast, einem Pudel aus Niemegk; und einer Fundhündin, die kurze Zeit nach ihrer Aufnahme Welpen bekommen hat. Der leeren Tierpension infolge der Coronavirus-Pandemie dürfte dann wohl auch ein Kapitel gewidmet werden.