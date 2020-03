Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Helfen kann so einfach sein – dafür sind die Brandenburger Peter Pflock und Nancy Petsch das beste Beispiel. Sie haben in der vergangenen Woche kurzerhand sogenannte "Gabenzäune" in der Schiller- und der Sophienstraße ins Leben gerufen, um jene zu unterstützen, die die Corona-Krise mit am härtesten trifft: Obdachlose und Bedürftige. Das Prinzip ist dabei einfach: Wer Lebensmittel, Hygieneartikel oder warme Sachen spenden möchte, hängt sie an den Zaun. Wer sie nötig hat, nimmt sich, was gebraucht wird.

"Ich habe in den sozialen Medien von dem Projekt in anderen Städten erfahren und war sofort Feuer und Flamme", so Pflock, der daraufhin schon am nächsten Tag Obst und Fischkonserven kaufte, um sie gemeinsam mit seinen Kollegen vom Karate-Team-Mittelmark und freiwilligen Helfern wie Nancy Petsch, die viele Brandenburger als "Kleiderursel" kennen, am Dojo-Zaun aufzuhängen. "Natürlich in biologisch abbaubaren Plastiktüten. Falls wieder einer meckern will", scherzt Pflock, dem es in erster Linie darum geht, anderen in "dieser schwierigen Zeit" eine Freude zu machen.

Der Erfolg seiner Aktion: riesig. Schon am ersten Tag werden die Spenden so gut angenommen, dass sich auch Nancy Petsch kurzerhand dazu entschließt, jeden Sonntag von 10-12 Uhr Spendentüten an der "Urselstube" an der Endhaltestelle Hohenstücken Nord zu verteilen. Jeder der etwas braucht oder abgeben möchte, ist auch hier herzlich willkommen.

Großer Fan des Hilfsprojektes und Unterstützer seit der ersten Minute ist auch Gastronom Jens Beiler. Er ist am Dienstag mit einem ganzen Transporter voller Lebensmittel in der Karateschule angerückt, um für Bedürftige zu kochen und gemeinsam mit "Pflocki" über den Zaun zu reichen – natürlich immer mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Auf dem Speiseplan standen dabei Nudeln mit Tomatensauce für Kinder. Die Erwachsenen dürften sich derweil auf Asia- oder Kartoffel-Würstchen-Pfanne freuen.