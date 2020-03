Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Fußballer jonglieren dieser Tage mit Klopapierrollen in den heimischen vier Wänden. Wer einen Garten hat, kann dort auch den Ball einbinden. Ansonsten trainieren Mannschaftssportler in Corona-Zeiten nur im athletischen Bereich.

Doch wie überbrücken gerade die ganz jungen Aktiven vom Judoclub Samura Oranienburg die Zwangspause, ohne dabei alle Techniken zu verlernen? "Eine gute Frage", sagt Reinhard Arndt (rundes Bild, unten). Über Jahrzehnte war er hauptamtlicher Cheftrainer des Vereins. Nun bringt sich der Träger des 7. Dan ehrenamtlich in der Außenstelle in Birkenwerder ein. "Training ist natürlich nicht möglich, weil die Schulen geschlossen und die Judohallen gesperrt sind. Die Sportart kann derzeit nicht betrieben werden."

Damit die Judokas nicht komplett sich selbst überlassen sind, würden die Hauptamtlichen des Vereins aber versuchen, ihren Schützlingen Trainingspläne mit auf den Weg zu geben. Arndt: "Es geht darum, die Sportler bei Laune zu halten. Gerade Kinder lassen sich nicht gern den ganzen Tag einsperren. Die brauchen Bewegung."

Davon weiß gerade Manuel Latza zu berichten. Der Trainer steht in Kontakt mit vielen Eltern. "Die berichten schon davon, dass ihre Kinder nicht ausgelastet sind. Wenn ihnen die Auseinandersetzung auf der Matte fehlt, müssen andere ran. Darunter leiden Eltern und Geschwister."

Mit diesen Herausforderungen werden sie nicht alleingelassen. "Auch im Judo gibt es einige Möglichkeiten, um daheim mehr als nur Kondition zu bolzen", betont Latza. Uchi-Komi-Simulationen mit dem Theraband seien ebenso möglich wie Fußarbeiten ohne Partner. Derartige Übungen würden auch die jungen Sportler aus dem normalen Trainingsalltag kennen. "Das machen wir sonst im Rahmen der Erwärmung. Das kann nun ausgebaut werden."

Trainingsinhalte per Video

Von Manuel Latza und seinen Trainingskollegen gibt es aber nicht nur allgemeine Tipps. "Die Leistungssportler bekommen individuelle Pläne von den Sportschultrainern. Und meine Fördergruppen der U 9 und U 11 haben spezielle Videos mit Erläuterungen erhalten." Im Breitensport werde vor allem mit Workouts gearbeitet. "Da spielt auch ein bisschen Technik rein, mehr Wert wird aber auf Ausdauer gelegt."

Derartige Videos stellt der Verein über seine Internetseite zur Verfügung. Über diese Plattform werden auch Trainingsmittel verliehen. "Damit versuchen wir, den Aktiven die Zeit ein bisschen zu überbrücken", so Latza. Genug Stoff würde es auch für die nächsten Wochen geben. "Gewisse Bewegungsabläufe sind immer dabei, können aber ohne Ende variiert werden."

Anja Sasse (rundes Bild, oben) geht einen Schritt weiter. Für die Tochter der ehemaligen Vereinschefin, die dem Club selbst seit Jahrzehnten treu ist und nun Trainerin in Birkenwerder ist, steht am Mittwoch eine Premiere an. "Dann gibt es mein erstes Onlinetraining. Ich bin gespannt, wie es funktioniert." An der Testeinheit werden vier Sportler zwischen elf und 14 Jahren teilnehmen. Diese hatten von ihrer Trainerin Hausaufgaben bekommen. "Von Sportlern in der Altersklasse kann ich aber nicht erwarten, dass sie diese fehlerlos absolvieren. Es nützt nichts, wenn sie das einfach nur abarbeiten. Ich will sie dabei sehen." Anja Sasse ist gespannt, wie es läuft. "Ich muss auch sehen, wie es für mich als Trainerin funktioniert. Wenn es klappt, kann das Angebot ausgeweitet werden. Unter den Eltern haben wir auch Sportwissenschaftler, die sich einbringen wollen."

Das zeige, dass die Eltern von der Idee angetan sind. "Viele berichten, dass ihre Kinder für Bewegung im Freien schwer zu motivieren sind." Sasse kann das verstehen. "Wir sind alle in einem Loch. Ich muss mich selbst an den Gedanken gewöhnen, dass die Saison vorbei ist. Für Kinder ist das eine mächtige Orientierungslosigkeit."

Darum hofft Reinhard Arndt, dass die Vorschläge von den Sportlern aufgegriffen werden. "Auch ich mache einiges. Ich bin seit 60 Jahren im Sport und brauche meine Bewegung." Dabei sei das Fahrrad ein wichtiger Partner. "Ich sitze nicht auf der faulen Haut. Auch auf dem Grundstück gibt es einiges zu machen", berichtet der Rentner.