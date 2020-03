Markus Kluge

Neustadt (MOZ) Der Streit eines Ehepaar in Neustadt ist am frühen Montagabend eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, hat der 34-jährige Mann seine gleichaltrige Frau in der gemeinsamen Wohnung am Azaleenweg erst auf den Arm geschlagen, dann packte er sie am Kopf und schlug diesen auf den Küchentisch. Danach verließ der Mann die Wohnung und fuhr mit seinem Auto davon. Die Verletzungen der 34-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Da der Verdacht besteht, dass der 34-Jährige keine Fahrerlaubnis hat, wurde auch noch eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.