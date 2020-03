Christian Heinig

Bernau (MOZ) Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber immerhin: Nach Angaben des Landkreises ist die Zahl der Corona-Infizierten im Barnim erstmals gesunken. 63 Fälle waren es noch am Wochenende, aktuell sind 53 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 30. März, 0 Uhr).

Ein Grund für den plötzlichen Rückgang der Covid-19-Fälle ist der Anstieg der Zahl der Geheilten, die zuvor wegen eines positiven Tests in Quarantäne waren. Allein in Bernau und Eberswalde gibt es jeweils vier Menschen, die nun als geheilt gelten. Insgesamt sind es aktuell 15 Geheilte (zuvor 3).

Die meisten bestätigten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Bernau und Panketal (je 13). Es folgen Eberswalde (8), Wandlitz und Ahrensfelde (je 5), Biesenthal (3) sowie Werneuchen, Schorfheide und Britz-Chorin-Oderberg (je 2). Für das Amt Joachimsthal liegt kein positiver Covid-19-Test vor.

Was die Verdachtsfälle angeht, liegt Bernau (105) weiter an der Spitze, vor Pankteal (86) und Eberswalde (78). In den Gemeinden Wandlitz und Schorfheide leben derzeit jeweils 40 Menschen wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt ist die Zahl der Verdachtsfälle im Vergleich zum Vortag in etwa gleich geblieben: 425 sind es aktuell (zuvor 428).

