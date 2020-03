MOZ

Prenzlau Am späten Montagabend wurden Polizisten in die Baustraße gerufen. Auf einem dortigen Gehweg war ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann liegend vorgefunden worden.

Er gab an, geschlagen und beraubt worden zu sein. Die Täter hätten ihm demnach etwas Hartgeld und ein Toastbrot abgenommen. Der 51-jährige Prenzlauer pustete einen Atemalkoholwert von 2,52 Promille und wurde daraufhin zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Doch verschwand er noch vor ärztlicher Begutachtung. Wiederum nahmen sich Polizisten seiner an und nun konnte die Untersuchung auch tatsächlich stattfinden. Dabei wurden aber keine Verletzungen festgestellt. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark, was genau sich vor Auffinden des Mannes in der Baustraße abgespielt hatte.