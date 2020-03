MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Betrunkener hat am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Berliner Straße in Bad Freienwalde randaliert und dabei eine Scheibe eingeschlagen.

Am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Ruhestörung in der Berliner Straße. Ein Anwohner hatte den Unruhestifter bereits zur Ruhe gemahnt, doch der schlug mit der Faust eine Scheibe einer Eingangstür ein. Letztendlich schlug er mit einem Stuhl in Richtung des Anwohners.

Der Alkoholisierte zog sich selbst Schnittverletzungen an der Hand zu, lehnte jedoch ab, dass Rettungskräfte gerufen werden. Die Polizei sorgte dafür, dass Ruhe einkehrte und zeigte den 44-Jährigen wegen Sachbeschädigung und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung an.