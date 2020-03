Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg beklagt nach wie vor einen akuten Mangel an Schutzkleidung für niedergelassene Mediziner und warnt in der Folge vor Praxisschließungen. Die Situation sei höchst angespannt, sagte KV-Chef Peter Noack am Dienstag in Potsdam.

Viele Praxen hätten nur noch Vorrat für wenige Tage. „Es fehlt an Masken, Kitteln und Brillen. Wir warten händeringend auf die von der Bundesebene angekündigten Lieferungen und auf die von uns selbst bestellte Ware. Wenn sie nicht bald kommen, werden Praxen schließen.“ Man habe beim Bund für die nächsten Wochen 1,6 Millionen Masken angemeldet, aber bislang nur wenige tausend bekommen.

Noack betonte, dass die niedergelassenen Mediziner in der Corona-Krise der Schutzwall vor den Krankenhäusern seien. Könnten sie ihre Arbeit wegen fehlender Schutzkleidung nicht leisten, „werden die Kliniken überlaufen“. Von hunderten Kollegen im Land gebe es teilweise sehr frustrierte Hilferufe an die KV, sagte Noack. „Die Beschaffung der Schutzkleidung bereitet uns schlaflose Nächte.“ Rund 3200 Praxen in Brandenburg müssten ausgerüstet werden. Zuletzt seien lediglich OP-Masken geliefert worden. „Sie bieten keinen Schutz, wenn ein Arzt von einem infizierten Patienten angehustet wird“, betonte der KV-Vorsitzende.

Notwendig seien Masken mit dem Standard FFP2. „Der Schutz der Ärzte muss Priorität haben, sonst können die Patienten nicht mehr versorgt werden.“ Noack verwies zudem darauf, dass auch in Zeiten von Corona die Regelversorgung in den Praxen aufrechterhalten werden müsse.

Mit Schuldzuweisungen an konkrete Stellen hielt sich der KV-Vorsitzende zurück. „Ich glaube, der Ur-Fehler ist, dass weltweit keine Vorkehrungen für eine solche Pandemie getroffen wurden.“

Der Handel mit Masken laufe derzeit teilweise in Wildwest-Manier, sagte KV-Vizechef Holger Rostek. Der Preis für eine FFP2-Maske sei von 50 Cent auf 5 Euro gestiegen. „Wir bekommen ganz viele Angebote, aber oft nur mit 80 bis 100 Prozent Vorkasse auf ein Konto in Shanghai.“ Die KV selbst habe bereits über vielfältige vertrauensvolle Kontakte nach China Schutzmaterial für eine sechsstellige Summe bestellt. „Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber in dieser katastrophalen Lage haben wir gemeinsam mit anderen Kassenärztlichen Vereinigungen das Einkaufen übernommen.“

Auch ein Logistik-Netzwerk, über das die Ware schnell und möglichst sicher vor Diebstahl in Brandenburg verteilt werden kann, habe der 40-köpfige KV-Krisenstab auf die Beine gestellt. „Am Dienstagnachmittag sollte ein Flugzeug mit Ware für uns in Leipzig landen“, berichtete Rostek. „Aber leider haben wir erfahren, dass unsere Lieferung nicht an Bord dieser Maschine ist.“ Man hoffe nun quasi auf das nächste Flugzeug.

Update: Unterdessen hat der Pharmakonzern Takeda Oranienburg eine Spende von Schutzausrüstung an niedergelassene Ärzte in Oranienburg zugesagt.

Chaotische Lage in China

Die Situation in China sei chaotisch. Immer wieder würden angekündigte Lieferungen ausfallen oder es sei am Ende etwas anderes im Container als die bestellten Masken. Vermutlich gebe es in China ein Wettbieten unter Staaten um dort produzierte Masken. Rostek befürwortete angesichts der Nöte des medizinischen Personals eine mögliche Beschlagnahmung von Schutzmaterial in Deutschland durch den Staat. „Solange Masken in den jetzigen Zeiten noch frei verkäuflich sind, stimmt etwas nicht.“

Andreas Schwark, ebenfalls KV-Vizevorsitzender und Allgemeinmediziner in Bernau, berichtete am Dienstag von einer zunehmenden Beunruhigung unter Hausärzten, die bereits Kontakt zu Infizierten hatten. Mögliche Praxisschließungen wegen Corona seien für sie auch eine Frage der wirtschaftlichen Existenz.