Prenzlau Am Montagabend wurden Polizisten in eine Asylunterkunft in der Berliner Straße gerufen.

Dort waren mehrere Bewohner verbal aneinandergeraten, woraus sich offensichtlich in weiterer Folge eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Dabei trug ein 46 Jahre alter Tschetschene eine blutende Kopfverletzung davon. Auch ein 25-jähriger Kenianer wurde im Gesicht verletzt. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Uckermark, was die Auseinandersetzung ausgelöst hatte und wem welche Tathandlung zuzuschreiben ist.