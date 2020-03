Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Nachdem am Montag der Rewe-Mark auf Weisung des Gesundheitsamtes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geschlossen worden war, bestätigte sich am Dienstag der Verdacht.

"Bei einer Kollegin muss von einer Erkrankung ausgegangen werden, von ihren Kollegen wurden Abstriche gemacht, um zu klären, ob sie sich infiziert haben", so Landrat Ralf Lindemann im Rahmen einer Presseinformation im Landratsamt. Mit dem Betreiber des Marktes seien Desinfektionsschutzmaßnahmen abgestimmt worden. "Wahrscheinlich werden diese noch heute abgeschlossen", teilte der Landrat mit. Wenn, der Markt desinfiziert sei, könne er wieder öffnen: "Es kommen dann Kollegen zum Einsatz, die nicht mit der Erkrankten zusammengearbeitet haben." Landrat Lindemann schloss nicht aus, dass bei ähnlichen Fällen weitere Supermärkte geschlossen werden könnten, da diese inzwischen zu Hotspots des gesellschaftlichen Lebens geworden sind.

Er hatte sich am Morgen noch gefreut, dass die Zahl bei 75 nachgewiesenen Fällen, davon sechs geheilten, stagnierte, doch es gebe einen neuen Verdacht. "In einem Seniorenheim könnte sich jemand infiziert haben, aber das wird derzeit geklärt", so Lindemann. Er hoffe, dass sich die getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Menschen endlich in rückläufigen Zahlen niederschlagen. Denn: "Schutzausrüstungen sind ein Mangel. Deutschland ist nicht so vorbereitet, wie es sein sollte."