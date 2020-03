Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine Anzeige wegen Körperverletzung ist am Montagabend gegen einen 30-jährigen Neuruppiner erstattet worden. Die Polizei war von einer Dame gegen 20.45 Uhr in die Rosa-Luxemburg-Straße gerufen worden, weil ihre 32-jährige Tochter von dem ehemaligen Lebensgefährten geschlagen werde. Vor dem Haus konnte der Mann von den Beamten gestellt werden. Er hatte einen Atemalkoholpegel von 1,59 Promille. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 30-Jährige Unstimmigkeiten in der Beziehung klären. Dabei wurde er sehr aufbrausend, packte die 32-Jährige an den Armen und schubste sie gegen diverse Möbel. Er erhielt einen Platzverweis.