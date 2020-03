OGA

Oranienburg (MOZ) Mit verschiedenen Hilfsangeboten will die Stadtverwaltung den Oranienburger durch die Corona-Krise helfen.

"Die Stadt Oranienburg bietet mit einem neuen Service die Möglichkeit, Hilfesuchende und Personen, die aktiv helfen wollen, in einem Hilfsnetzwerk zusammenzubringen", teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Wer Hilfe beim Einkauf, bei Erledigungen oder in der Betreuung benötigt, oder aber Hilfsbedürftige mit Tat und Rat unterstützen möchte, kann sich jetzt an das Regine-Hildebrandt-Haus wenden. Dort erfassen die Mitarbeiter die Daten und Bedarfe für Einkäufe, Erledigungen und Betreuung. "Sobald sich ein passender Helfer über die genannten Kontaktmöglichkeiten registriert hat, werden die Mitarbeiter der Stadt die Kontakte miteinander verbinden. Ziel ist es, so in kurzer Zeit ein Netzwerk zwischen Helfenden und Hilfesuchenden herzustellen", erklärt Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Kontakt:03301 53 13 07; Dienstag bis Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Hilfe speziell für Eltern – Eltern-Kind-Treff

Beratung und Unterstützung speziell für Eltern sowie Weitervermittlung an professionelle Stellen bietet der Eltern-Kind-Treff ab sofort an: 03301 579 28 86; Montag bis Freitag; 9 bis 15 Uhr

Familienunterstützende Angebote/offene Kinder- und Jugendarbeit und Sozialarbeit an Schulen

Familien sind in der aktuellen Corona-Krise vielfach belastet. Eltern, Kinder und Jugendliche sind während der Schließung von Schulen, Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen räumlich und in ihren Aktivitäten sehr eingeschränkt. Daher sind – trotz der Schließungen – die Sozialarbeiter an den Schulen sowie die Kinder- und Jugendeinrichtungen weiterhin erreichbar. Viele bieten auch besondere Online-Angebote wie virtuelle Chill-Räume, Spiele-Events und digitale Einzelberatungen an.

Auf www.oranienburg.de/coronahilfe ist eine umfangreiche Übersicht mit allen Ansprechpartnern und Kontaktdaten zu finden.

Die Oranienburger Stadtbibliothek bietet ab sofort ihre digitale "Onleihe" für E-Books und den Streamingdienst "Filmfriend" zum Online-Ausleihen von Filmen kostenlos an. Es reicht, eine Mail mit Namen, Adresse und Geburtsdatum an stadtbibliothek@oranienburg.de schicken, die Mitarbeiter kümmern sich darum. Der erteilte Zugang behält bis zur Wiedereröffnung seine Gültigkeit.