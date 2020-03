Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Unter dem Motto "Sing mit, denn Singen gehört zum guten Ton!" lädt Kantor Tobias Beyer erneut zum Mitsingen ein. Der Projektchor Seegefeld soll am 17. Mai im dann hoffentlich wieder erlaubten Gottesdienst in der evangelischen Kirche Falkensee-Seegefeld auftreten. Mitsingen kann aber jeder, der Lust hat. ein. Eingeladen sind wieder alle Freunde des Gesanges Gemeindezugehörigkeit ist nicht notwendig – wichtig ist die Freude am Singen, betont Beyer.

Aufgrund der aktuellen Situation kann es allerdings möglich sein, dass das Chorprojekt verschoben werden muss. Im Falle einer Terminverlegung werden die neuen Probentermine und der Aufführungstermin rechtzeitig bekanntgegeben.

Die Proben sollen wie immer Freitagabend von 19.30 bis 21.00 Uhr und neu, Samstagvormittag von 9.30 bis 12.45 Uhr stattfinden und zwar, so derzeit geplant, am 24. und 25. April, am 8. und 9. Mai, sowie am 15. und 16. Mai. Der Probenort ist das Gemeindehaus in der Bahnhofstraße 51, gelegentlich auch die nebenstehende Kirche.

Wer (wieder) Lust zum Chorsingen hat und beim ersten Chor-Workshop in diesem Jahr mitmachen möchte, meldet sich bis zum 21. April bei Kantor Tobias Beyer per E-Mail tobiasbeyer@arcor.de oder per SMS 01575/7966566 oder im Kirchenbüro unter 03322/3276 an.