René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mussten bisher beide Elternteile in kritischen Infrastrukturen tätig sein, um Anspruch auf Notfallbetreuung ihrer Kinder geltend machen zu können, genügt nun der Nachweis über Tätigkeit eines Elternteils. Voraussetzung dafür ist die Tätigkeit eines Elternteils im Gesundheitsbereich, in gesundheitstechnischen und pharmazeutischen Bereichen, im medizinischen und im pflegerischen Bereich, der stationären und teilstationären Erziehungshilfen sowie in Internaten gemäß § 45 SGB VIII, im Bereich der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe, in der Versorgung psychisch Erkrankter sowie in der Notfallbetreuung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters, wie die havelländische Kreisverwaltung mitteilt. Laut weiteren Angaben besteht der Anspruch aber nur, wenn es dem anderen Elternteil nicht möglich ist, die Betreuung selbst zu übernehmen. Beispielsweise bei Heimarbeit gilt der Anspruch nicht. Antragsformulare gibt es auf www.havelland.de/coronavirus.

Für die in Notbetreuung untergebrachten Kinder werden weiter Elternbeiträge erhoben. Das Land unterstützt aber eine vorübergehende Beitragsfreiheit mit 14 Millionen Euro. Rathenow, Milower und andere Kommunen setzen die Beiträge für den April bereits aus. Eine kreisweite Regelung wird es erst geben, wenn es dazu eine Anordnung vom Land gibt, teilt der Landkreis dazu mit.