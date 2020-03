BRAWO

Brandenburg Am späten Montagabend besuchte ein 48-jähriger Mann seine 39-jährige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Hohenstücken. In Laufe des Besuches entwickelten sich Streitigkeiten, die dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausarteten. Dabei soll der 48-Jährige mehrfach auf Kopf und Schulter seiner Lebensgefährtin eingeschlagen haben wodurch diese Schmerzen erlitt. Als die Polizei in der Wohnung eintraf und den Schläger mehrfach aufforderte die Wohnung zu verlassen, weigerte sich der Mann. Weil er zudem offensichtlich stark alkoholisiert war und den Beamten aggressiv gegenübertrat, mussten diese ihn mit einfacher körperlicher Gewalt erst fixieren um ihn anschließend aus der Wohnung zu begleiten. Dabei wehrte sich der 48-Jährige, indem er immer wieder versuchte sich aus der Fixierung zu lösen und nach den Beamten zu schlagen. Sie brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg. Die geschädigte Frau konnte in ihrer Wohnung zurückbleiben. Gegen ihren Lebensgefährten ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.