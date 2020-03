Sandra Euent

Priort (BRAWO) Im Wustermarker Ortsteil Priort wurde in der Nacht zu Montag ein altes Wohnmobil gestohlen. Das aus dem Jahr 1977 stammende Fahrzeug stand ursprünglich am Straßenrand vor einer Gartenanlage und ist durch den Besitzer ordnungsgemäß verschlossen worden. Am Sonntagabend war der Oldtimer noch vorhanden, am Montagmorgen war er dann verschwunden. Die Polizei ermittelt und fahndet nach dem Daimler-Benz mit dem Kennzeichen HVL-PZ40H, welcher einen geschätzten Wert von 10.000 Euro hat.