Havelland Stand Dienstagmorgen, 8.00 Uhr, gab es im Landkreis Havelland 51 bestätigte Corona-Infektionen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Auch in Hinblick auf die bevostehenden Osterferien und -feiertage ruft Landrat Roger Lewandowski (CDU) die Havelländer zu Disziplin und Solidarität auf.

"Ich bitte alle Havelländer, sich an die bisher getroffenen Regelungen zu halten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben", so der Landrat. In der aktuellen Lage könne jeder durch verantwortungsvolles Handeln einen wichtigen Beitrag leisten. "Trotz verordneter räumlicher Trennung können wir die derzeitigen Herausforderungen nur gemeinschaftlich bewältigen." Es gelte auch an den Ostertagen soziale Kontakte zu minimieren und öffentliche Orte zu meiden.

Dem Landrat sei es bewusst,dass die erlassenen Maßnahmen für alle harte Einschnitte bedeuten, sie seien aber leider notwendig. So soll das Risiko einer Ansteckung durch persönliche Kontakte verringert und die Ausbreitung des Coronavirus zeitlich sowie räumlich verlangsamt werden, um eine Überlastung der medizinischen Versorgungssysteme zu vermeiden.

Daher gilt weiterhin, dass öffentliche Orte vorerst nur noch in Ausnahmefällen betreten werden dürfen – und wenn, dann nur allein, mit den im jeweiligen Haushalt lebenden Personen oder mit einer nicht im Haushalt lebenden Person. Dabei ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Große Teile des Einzelhandels ebenso wie Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen.

Allgemeine Handlungsempfehlungen und weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland im Internet unter www.havelland.de/coronavirus zusammengetragen. Ferner hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet: Unter der Telefonnummer 03385/5517119 können medizinische Fragen zum Coronavirus gestellt werden. Allgemeine und organisatorische Fragen beantwortet das Bürgerservicetelefon unter 03385/5511906. Fragen aus dem gewerblichem Bereich, die in Zusammenhang mit der Verordnung stehen, werden unter 03385/5514662 oder 03385/5514664 beantwortet. Alle Hotlines sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr geschaltet.