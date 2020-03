Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein 30-Jähriger war am Montagnachmittag in Neuruppin außer Rand und Band. In der Rudolf-Wendt-Straße hatte er gegen eine Wohnungstür getreten, zudem war er laut Polizeiangaben sehr aggressiv und provozierte die Polizisten, die dorthin angerückt waren. Er beleidigte die Beamten massiv und drohte diesen sogar. Weiterhin versuchte er um sich zu spucken und behauptete, sich mit einer Krankheit angesteckt zu haben. Als er zu Spucken drohte, wurde er mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert. Eine Spuckschutzhaube, die derzeit im Land Brandenburg von der Polizei zum Eigenschutz getestet wird, wurde ihm aufgesetzt. Der 30-Jährige leistete auf dem Weg in die Gewahrsamszelle immer wieder Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,13 Promille. Nachdem seine Gewahrsamsfähigkeit von einem Arzt festgestellt wurde, verblieb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Bei den Zellenkontrollen gab der Mann an, dass die Aussage, dass er sich mit einer Viruserkrankung angesteckt hat, nicht stimmt. Gegen den Mann wurden fünf Strafverfahren eingeleitet – darunter Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.