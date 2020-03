Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten auf 15 gestiegen, teilte Landkreissprecher Alexander von Uleniecki mit. Bei den drei Neuinfizierten handelt es sich nach Informationen des Gesundheitsamtes um eine Person aus dem Raum Wusterhausen sowie zwei aus dem Raum Neuruppin.

"Alle drei sind zwischen 45 und 55 Jahre alt und hatten Kontakt zu einer Person, die später positiv getestet wurde", so Uleniecki. Die Ermittlungen möglicher Kontaktpersonen sind derzeit im Gange. Einer der positiv getesteten Neuruppiner ist ein Mitarbeiter der Pestalozzi-Schule, der sich seit Schließung der Schule in häuslicher Isolation befand. An der Neuruppiner Schule waren nach Bekanntwerden einer Coronavirus-Infektion bei einem Lehrer am 19. März für 125 Schüler, 26 Lehrer sowie Mitarbeiter eine häusliche Isolation bis einschließlich 31. März veranlasst worden. Damit sind derzeit 175 Menschen im Landkreis häuslich isoliert. Eine infizierte Person befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Der Gesundheitszustand ist nach wie vor stabil.

