Markus Kluge

Tarmow (MOZ) Damit hat der Mann am Telefon wohl nicht gerechnet: Eine 84-jährige Frau aus Tarmow sagte ihm nämlich, dass er ein Betrüger sei. Er hatte sie am Montag gegen 15 Uhr mit unterdrückter Rufnummer angerufen. In aktzentfreiem Deutsch behauptete er, ihr Enkel zu sein und einen einen Unfall gehabt zu haben. Die Frau erkannte die Masche frühzeitig und ließ sich nicht hereinlegen. Daraufhin legte der Anrufer auf. Die Dame informierte die Polizei.