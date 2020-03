Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Quizen im Team und das von der Couch aus – das machen Tobias Borchers und Dominik Müller möglich. Sie verlagern ihr Räuberquiz, das sonst in der Turbine stattfindet, am Sonntag, 05. April, wegen des Kontaktverbots kurzerhand ins Home Office.

Zu Nutze machen sich die beiden Moderatoren des Quiz’ dafür das soziale Netzwerk Instagram. Über das können sich die Teilnehmer ab 18.45 Uhr auf den Instagram-Seiten "tobias_borchers" oder "herrmueller_ber" in einen Livestream einwählen. Um 19 Uhr startet das Quiz dann mit unterschiedlichen Kategorien.

Gespielt werden insgesamt drei Fragerunden mit jeweils sechs Fragen. Die zusammengefassten Antworten sollen dann mit dem Teamnamen und der gespielten Kategorie nach jeder abgeschlossenen Fragerunde via E-Mail an RaeuberQuiz@gmail.com geschickt werden.

"Die Teams haben dabei immer drei Minuten nach jeder Kategorie Zeit. Die Kommunikation in der Gruppe sollte jedoch möglich sein, ohne den Livestream zu verlassen. Also etwa via Festnetz oder Ipad. Erst dann gibt es die Lösungen der gespielten Fragen. Im Anschluss kommen wir dann zur nächsten Kategorie", erklärt Tobias Porchers das Prozedere, das den Teilnehmers im Livestream am Sonntagabend noch einmal genauestens erklärt wird.

Hier verraten Tobias und Dominik – die laut eigens erstelltem Regelwerk übrigens "immer Recht haben" – dann auch, was es zu gewinnen gibt. Als oberstes Gebot wünschen sich die beiden jedoch vor allem eins: Fairness. "Wir hoffen, dass keiner sich dazu verleiten lässt, die richtigen Antworten zu googeln." Außerdem sollte jedes Team sich vorab einen "super individuellen Teamnamen" etwa "quiz me, if you can" überlegen.

Der Künstlerhut wird bei der Home Office-Edition übrigens per Paypal aufgestellt: Wem das Quiz gefallen hat, kann einen frei wählbaren Betrag an raeuberquiz@gmail.com überweisen. (age)