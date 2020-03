Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ausrüstung für Krankenhäuser und Pflegeheime zum Schutz vor Corona ist im Groß- und Fachhandel kaum noch zu bekommen. Die Oberhavel-Kliniken bitten deshalb nun Firmen aus der Region um Unterstützung.

"Vielleicht gibt es in Ihrem Unternehmen auch ein Depot an Schutzkleidung oder Ausrüstung, das Sie im Moment nicht benötigen? Helfen Sie uns bitte, indem Sie uns diese Bestände zur Verfügung stellen, natürlich gegen Bezahlung", heißt es in einem Schreiben, dass die Kliniken an Unternehmer geschickt haben. Die eigenen Vorräte würden nur noch für wenige Tage reichen, heißt es weiter.

Gebrauchen kann die kreiseigene Krankenhausgesellschaft zudem Rohmaterialien wie Folie, Fleece und Leinen, um Schutzausrüstung gegebenenfalls selbst herstellen zu können. "Das würden wir dann hier im Haus organisieren", sagte Kliniken-Sprecherin Heike Wittstock am Dienstag. Die Bitte richte sich explizit an Unternehmer.

Firmen, die etwas zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich unter (03301) 662006 oder mantei@oberhavel-kliniken.de direkt im Klinikum melden.

