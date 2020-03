dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bürger auf zwei weitere Wochen mit drastischen Beschränkungen im öffentlichen Leben eingestimmt. Die seit Montag vergangener Woche geltenden Kontaktbeschränkungen werden bis zum Ende der Osterferien am 19. April fortgesetzt.

„Es geht hier am Ende um Menschenleben, um Leben, die wir retten können, wenn wir alle gemeinsam handeln“, erklärte der Regierungschef am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Strafen von bis zu 25.000 Euro. Das Kabinett verabschiedete einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Der Regierungschef bedankte sich bei allen Brandenburgern, die ihre Kontakte beschränkt hätten. Sie hätten dazu beigetragen, „dass wir zumindest ein leichtes Leuchten am Ende des Tunnels sehen können, dass die Infektionszahlen scheinbar zurückgehen“, sagte Woidke mit Blick auf den prozentualen Zuwachs. Aber: „Wir stehen nach wie vor am Anfang einer Epidemie und deswegen sind wir alle weiter gefordert, deswegen müssen wir auch weiter darauf achten, dass die Kontaktbeschränkungen weiter gelten.“

Allerdings hätten die Polizei und die Ordnungsämter aber auch zahlreiche Verstöße gegen die Beschränkungen festgestellt, sagte Woidke. Daher habe das Kabinett einen Bußgeldkatalog beschlossen, der am Donnerstag in Kraft tritt. Darin seien bei Verstößen Bußgelder in Höhe bis zu 25.000 Euro vorgesehen.

Wer den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, dem droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Wir wollen die Menschen zunächst aufklären.“ Wer trotz des Verbots an einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmt, dem droht eine Strafe zwischen 50 und 500 Euro. Die Veranstalter müssen mit 500 bis 2500 Euro rechnen. Wer einen Laden ohne Ausnahmegenehmigung öffnet, muss mit einer Strafe zwischen 1000 und 10 000 Euro rechnen.

Dies sei ein Regelkatalog und „keine Bittschrift“, betonte der Minister. „Wer sich nachhaltig nicht an die Regeln hält, für den kann das Konsequenzen haben, und es kann auch sehr teuer für ihn werden.“ Stübgen berichtete, dass die meisten Bürger vernünftig reagierten, wenn sie von Beamten aufgefordert würden, unzulässige Gruppen aufzulösen. Allerdings habe es auch schon 154 Strafanzeigen in den vergangenen sieben Tagen gegeben.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) berichtete, dass die Zahl der registrierten Infizierten in Brandenburg auf 933 gestiegen sei. 28 Menschen würden auf Intensivstationen versorgt, davon müssten 18 Erkrankte künstlich beatmet werden. Es gebe mehr Schwerkranke, mehr ernste Fälle. Sie berichtete von weiter großen Problemen bei der Beschaffung von benötigter Ausrüstung. „Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind weiterhin schon besorgniserregend“, sagte sie.

Seit Montag vergangener Woche gelten Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen mit Ausnahmen. Die Brandenburger dürfen draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Das Betreten öffentlicher Straßen und Plätze ist nur bei Ausnahmen erlaubt wie zum Arbeiten, Einkaufen oder für Arztbesuche. Die meisten Läden sind geschlossen, nicht aber Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken, Poststellen und Tankstellen.

Ausgangsbeschränkungen auch in Berlin verlängert

Auch in Berlin werden die zunächst bis Sonntag befristeten Ausgangsbeschränkungen verlängert. Das kündigte Vize-Bürgermeister Klaus Lederer am Dienstag nach der Senatssitzung an, ohne einen neuen Endtermin zu nennen. Im rot-rot-grünen Senat bestehe Einigkeit darüber, dass es für eine Lockerung noch zu früh sei, sagte der Linke-Politiker. Beschlossen hat der Senat die Verlängerung noch nicht. Das sei an diesem Donnerstag geplant, so Lederer. Dann werde auch ein Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Regelung verabschiedet.

Seit 23. März müssen sich alle Berliner laut einer Verordnung „ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft“ aufhalten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen, die Arztbesuche, den Einkauf, das Gassi-Gehen mit dem Hund oder Sport und Spaziergänge an der frischen Luft ermöglichen sollen - solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern sichergestellt ist und sich keine Ansammlungen von mehr als zwei Personen im Freien bilden. Bei Familien darf die Gruppe größer sein.

Der Senat denke im Zuge der Neuregelung auch darüber nach, „ob jedes Komma in unser bisherigen Verordnung jetzt da so stehen bleibt“, sagte Lederer. „Aber im Großen und Ganzen sind wir uns einig. Der Fokus auf Kontaktbeschränkung, die Aufrechterhaltung der Kontaktbeschränkung werden nötig sein. Der gesamte Senat steht dazu.“

Zur Frage, wie lange das dann dauern könnte, lagen zunächst keine Angaben vor. Naheliegend wäre eine Verlängerung um weitere zwei Wochen bis 19. April, dann enden die Osterferien. Die vom Senat angeordnete Schließung von Schulen, Kitas, Theatern, Kinos oder Restaurants ist ohnehin bereits bis 19. April befristet.

Die Polizei hatte zuletzt immer wieder Verstöße gegen die Ausgangsregeln festgestellt. Vor allem an sonnigen, wärmeren Tagen gingen viele Menschen in die Parks oder auf die Plätze, um sich auch in größeren Gruppen niederzulassen, zu trinken oder Fußball zu spielen. Daher will der Senat einen Bußgeldkatalog auflegen, der festlegt, wie Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen geahndet werden.

„Im Senat besteht Einigkeit, dass wir einen Bußgeldkatalog beschließen werden, wie andere Länder auch“, sagte Lederer. Bis Donnerstag seien aber noch „zweieinhalb Fragen“ zu klären. Bis zur Sondersitzung des Senats an dem Tag werde es ein redaktionell überarbeitetes Papier geben, auf das sich der Senat dann einigen werde.

„Wir sind im Grund durch. Es gibt Abklärungsfragen, aber die sind kleinerer Natur“, ergänzte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Die grundsätzliche Weichenstellung: Gehen wir eher in Richtung von Strafrecht oder gehen wir eher in Richtung von Ordnungswidrigkeiten, die haben wir entschieden: Wir gehen eher in Richtung von Ordnungswidrigkeiten.“

Lederer betonte, trotz weitgehender Einigkeit müsse es möglich sein, fachspezifische Aspekte noch zu diskutieren. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) ergänzte, es gebe keinen Zweifel, dass es den Bußgeldkatalog geben werde, wies aber ebenfalls darauf hin, dass es um „empfindliche Themen“ gehe und noch Fragen zu klären seien. Zuletzt waren aus den Reihen der Linken und Grünen Forderungen laut geworden, zum Beispiel das Ausbreiten einer Picknickdecke im Park und längeres Verweilen darauf oder auf Bänken zu gestatten. Die Polizei und Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatten das abgelehnt.

Den Bußgeldkatalog haben Senatsgesundheitsverwaltung und Innenressort erarbeitet. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen Katalog bereits. Dort sind zum Beispiel 200 Euro bei unerlaubten Zusammenkünften von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit fällig.

In Berlin waren Bußgelder bisher ebenfalls schon möglich - auf Grundlage verschiedener Regelungen für das Ahnden von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und die entsprechenden Verordnungen. Innensenator Geisel hatte allerdings dafür plädiert, Details noch präziser zu regeln.

Mit der Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen stehen Brandenburg und Berlin nicht alleine da. Auch andere Bundesländer dürften diesen Schritt gehen oder haben ihn wie Bayern schon vollzogen. An diesem Mittwoch will sich die Kanzlerin mit den Länderchefs in einer Telefonkonferenz dazu abstimmen.

Kontaktbeschränkungen in Brandenburg gelten auch für private Osterfeiern

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gelten in Brandenburg auch für private Familienfeiern während der Osterfeiertage. „Das ist leider eine starke Einschränkung und Ostern wird für niemanden so sein, wie wir es kennen“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. Private Feiern seien nur mit den Mitgliedern des eigenen Hausstands plus einer zusätzlichen Person erlaubt, betonte Stübgen. „Ansonsten sind Ansammlungen, private Feiern, im Familienkreis - wenn sie nicht einen Hausstand bilden - ein Verstoß gegen die Verordnung.“

Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) betonte aber, dass Osterspaziergänge dennoch in beschränktem Maße möglich seien. „Wir haben in Brandenburg kein Ausflugs- und kein Ausgehverbot“, betonte Woidke. Es gebe lediglich eine Kontaktbeschränkung. „Es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn jemand in den Wald fährt und mit Frau und Hund spazieren geht“, meinte der Regierungschef. „Aber was nicht geht, ist, dass man sich da trifft und fünfzig oder hundert Personen gemeinsam einen Osterspaziergang unternehmen.“