Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Betroffenheit in der aktuellen Zeit ist groß. Nicht nur Betriebe, sondern auch soziale Einrichtungen und Anlaufstellen müssen sehen, wie sie die nächsten Wochen überstehen.

Für die fast 70 Tagesmütter im Landkreis Barnim, die aktuell keine Kinder betreuen, steht die Frage ebenso, wie es weitergeht. Die Vorsitzende des Vereins Tagesmütter im Barnim, Rita Wiegmann-Ruhnke, die in Panketal eine Tagespflege betreibt, sagt, dass zunächst die Kosten für März und April gesichert seien. Das sei ihre Information aus dem Jugendamt Barnim.

Befragt im Kreisausschuss am Montagabend erklärte Sozialdezernentin Yvonne Dankert, dass die Pflegestellen der Barnimer Tagesmütter und -väter nach eine Empfehlung aus dem Bildungsministerium Brandenburg wie überall dicht seien.

Sachkostenübernahme unklar

Da in der aktuellen Phase ausfallender Beratungen im politischen Raum Entscheidungen fehlen, soll auf Antrag der CDU-Fraktion des Landtages die Kommunalverfassung geändert werden. Sollte der Landtag das entscheiden, informierte Daniel Kurth (SPD), komme den Hauptausschüssen in den Kommunen ebenso wie dem Kreisausschuss eine größere Bedeutung bis Ende Juni zu. Die Entscheidungsbefugnisse könnten damit hinsichtlich der Auftragsvergaben weiter greifen als bisher. Doch die Entscheidung darüber steht noch aus. Der Landtag Brandenburg tagt heute.

Ordnung absichern

In einem gut 50-minütigen Bericht ließ Landrat Daniel Kurth am Montag die aktuellen Ereignisse Revue passieren. Eine gute Stunde lang schlossen sich Fragen aus der Runde an.

Dabei wurde auch auf das vergangene Wochenende mit zahlreichen Ausflüglern im Barnim geschaut. Ganze Motorradkolonnen waren demnach zu beobachten, Gruppen versammelten sich. Überlegungen, wie die gültige Eindämmungsverordnung mit Blick auf Ostern umzusetzen ist, käme große Bedeutung zu. Auf Ermahnungen durch die Polizei hin hätten einige Besucher sogar unflätig oder unsachlich reagiert, berichtete Kurth. Das sei nicht tragbar.

In den kommenden Tagen sollen weitere Absprachen dazu geführt werden. Die Barnimer seien bisher sehr diszipliniert und vorausschauend unterwegs, lobte Landrat Daniel Kurth.