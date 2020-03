Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Begeistert zeigt sich Regio-Nord-Chef Olaf Bechert. Wenige Tage nach dem Start des Aufrufes an die Bürger, Masken zu nähen, seien zahlreiche Exemplare bei der zuständigen Mitarbeiterin der Regio-Nord, Sabrina Kientopf, eingetroffen. "Ihr seid klasse", heißt es in einem in den sozialen Medien verbreiteten Artikel. Die Mitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft bedankten sich dafür, "dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind und Mundschutz- und Atemschutzmasken nähen möchten". Erste Exemplare seien bereits eingetroffen.

Herzlich eingeladen seien weiterhin all jene, die mitnähen möchten. Eventuelle Materialkosten würden selbstverständlich zurückerstattet. Wobei die Masken jenen zugute kommen sollen, die im Gesundheitswesen arbeiteten.

Zugleich lobt der Regio-Nord-Chef den Einfallsreichtum vor allem von Gastronomen etwa im Fürstenberger Seenland. Die meisten von ihnen seien auf einen Lieferservice umgeschwenkt. So auch Nicole Geißler, Chefin des Templiner Hofes in Fürstenberg. Weil das Unternehmen an der Bundesstraße nicht zuletzt den Wegfall von Busreisegruppen in großer Anzahl verkraften muss, setzte die Unternehmerin erfolgreich auf die Stammkundschaft. "Der Service wird gut angenommen", freut sich Nicole Geißler. Da zeige sich auch, dass sich eine gute Stammkundschaft solidarisch verhalten könne, merkt Bechert an.