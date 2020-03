Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bis 5. April galten die am 23. März in Kraft getretenen Kontaktbeschränkungen, die das Land Brandenburg festlegte. Nun werden diese Beschränkungen verlängert bis einschließlich 19. April. Zudem, so heißt es von der Landesregierung, wurde ein neuer Bußgeldkatalog bestätigt. Strafen wegen wiederholter Verstöße bis zu 25.000 Euro sieht dieser Katalog vor. Er trete am 2. April in Kraft und beruht auf dem Infektionsschutzgesetz des Bundes. "Die Höhe des jeweiligen Bußgeldes wird von den Landkreisen und kreisfreien Städten festgelegt", heißt es in der Pressemitteilung der Staatskanzlei. Veranstalter könnten Strafen bis zu 2.500 Euro, Veranstaltungsteilnehmern bis zu 500 Euro drohen. Einzelhändler, die trotz Verbot ihre Verkaufsstelle für den Publikumsverkehr öffnen, können mit bis zu 10.000 Euro belangt werden.

Der Aufenthalt an öffentlichen Orten ist damit weiterhin untersagt. Die bekannten Ausnahmen gelten weiterhin, wie der Weg zur Arbeit, Sport an frischer Luft, der Arztbesuch etc.