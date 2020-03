Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im März sank die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin um 166. Derzeit sind 3 095 Menschen ohne Job, was einer Arbeitslosenquote von sechs Prozent entspricht. Das ist ein Rückgang um 0,3 Prozent im Vergleich zum Februar und um 0,7 Prozent im Vergleich zum März 2019. Doch die Zahlen täuschen. "Welche Folgen die Corona–Krise für den Arbeitsmarkt hat, können wir frühestens ab April bilanzieren", erklärt Beate Kostka, Leiterin der Agentur für Arbeit Neuruppin. Die Pandemie hat auf die Zahlen vom März noch keinen Einfluss, da der Stichtag, also der Tag an dem die Daten für den Berichtsmonat März erhoben wurden, der 12. März war. Also vier Tage bevor erste Maßnahmen zur Eindämmung des Virus getroffen wurden. "Diese haben die wirtschaftlichen Aktivitäten in vielen Branchen stark beeinträchtigt, wir erleben hier gerade eine Vollbremsung am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, nachdem wir ganz normal den Frühjahrsaufschwung erlebt haben", zieht Kostka ein erstes Resümee. "Im April wird die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen, auch wenn regionale Unternehmen Kurzarbeit nutzen, um Entlassungen zu vermeiden und in Krisenzeiten an ihrem Personal festhalten", blickt die Agenturchefin auf die kommenden Monate. Bereits jetzt seien rund 3 000 Anzeigen auf Kurzarbeit im gesamten Agenturbereich eingegangen. Verbindliche Zahlen werde es aber erst in den nächsten Wochen geben.