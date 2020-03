Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Arbeitsagentur hat am Dienstag ihre Zahlen für den Landkreis Oberhavel vorgelegt. Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosenzahlen durch die Coronakrise ist aus der Statistik noch nicht zu erkennen. Denn die Daten wurden bereits am 12. März erhoben, also bevor Geschäfte schließen mussten und die Menschen zu Hause bleiben sollten.

Am 12. März waren also 5340 Menschen in Oberhavel arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Quote von 4,7 Prozent, die in normalen Zeiten spätestens im April noch unterboten weiter unterboten worden wäre, weil in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tourismus die Saison beginnt. Doch normal ist momentan nichts, auch nicht auf dem Arbeitsmarkt.

"Wir durchleben gerade Zeiten und Veränderungen, die wir uns noch vor kurzem nicht vorstellen konnten. Welche Folgen die Corona-Krise für den Arbeitsmarkt hat, können wir frühestens ab dem nächsten Monat bilanzieren", sagteBeate Kostka, die Leiterin der auch für Oberhavel zuständigen Agentur für Arbeit inNeuruppin am Dienstag. "Wir erleben hier gerade eine Vollbremsung am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, nachdem wir ganz normal den Frühjahrsaufschwung erlebt haben" so Kostka in einem ersten Resümee der Märzzahlen.

Am 12. März 2020 davon im Agenturbezirk Neuruppin mit seinen vier Landkreisen Oberhavel, Havelland, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz noch nichts zu spüren. Die einsetzende Frühjahrbelebung hatte die Arbeitslosigkeit um 3,1 Prozentpunkte um 512 auf 15.757 arbeitslose Menschen sinken lassen. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,4 Prozent – vor einem Jahr lag diese noch bei 5,9 Prozent.

Die Personalnachfrage blieb bis zum 12. März 2020 mit fast 1 000 neu gemeldeten Stellen und über 4200 Stellen im Bestand auf hohem Niveau – die Auswirkungen der SARS-Cov2-Epidemie waren noch nicht sichtbar.

"Im April wird die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen, auch wenn regionale Unternehmen Kurzarbeit nutzen, um Entlassungen zu vermeiden und in Krisenzeiten an ihrem Personal festzuhalten" so Beate Kostka, Leiterin der Arbeitsagentur Neuruppin.

Wie viele regionale Betriebe in den nächsten Wochen und Monaten Kurzarbeit tatsächlich nutzen, ist momentan schwer abschätzbar. Einen ersten Hinweis bieten die Anzeigen zur Kurzarbeit. In der aktuellen Situation wurde für die schnelle und unbürokratische Erfassung und Bewilligung dieser Anzeigen Personal umgeschichtet. Die Anzeigen erreichen die Arbeitsagentur aber auf vielen Kanälen. Dadurch können zum einen Doppelungen entstehen. Durch das hohe Anzeigenaufkommen ergeben sich außerdem Bearbeitungsrückstände. "Momentan sind etwa 3 000 Anzeigen für den Agenturbezirk Neuruppin eingegangen, verbindliche Zahlen können erst in den nächsten Wochen genannt werden", erklärte die Leiterin der Agentur für Arbeit Neuruppin. Nicht alle Wirtschaftszweige sind gleichermaßen von Arbeitsausfällen betroffen. Einige Wirtschaftszweige benötigen zurzeit sogar jede helfende Hand.

"Neben der Auszahlung von Geldleistungen wie Kurzarbeit und Arbeitslosengeld sehen wir einen wichtigen Beitrag in der Vermittlung von arbeitslosen Menschen in die sogenannten systemkritischen Wirtschaftszweige. Es gibt erste Signale von Unternehmen aus dem Einzelhandel, aus der Pflege, aus der Logistik aber auch der Landwirtschaft, die Personal nachfragen. Wir werden auf die Menschen zugehen, die sich eine Tätigkeit in solchen Berufen unabhängig von ihrem ursprünglichen beruflichen Werdegang zutrauen" so Kostka weiter.

"Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet dies einen großen Kraftakt. Einige haben neue Aufgabengebiete übernommen, viele wurden innerhalb kürzester Zeit geschult. Sie beraten verunsicherte Kundinnen und Kunden, suchen nach individuellen Lösungen und beraten telefonisch in unserer zusätzlich geschalteten Hotline. Dafür möchte ich allen danken" so die Agenturchefin.

Arbeitslosmeldugen werden zurzeit telefonisch unter 03391 69 2000 entgegengenommen. Persönliche Termine entfallen momentan ohne Rechtsfolgen. Das Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur ist bis auf Weiteres geschlossen.