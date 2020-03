Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die große Mehrheit der Musikschüler nimmt in Corona-Zeiten online-Unterricht, und das funktioniert auch gut (wir berichteten). "Für Ensembles und Bands ist es aber schwierig", sagt Thomas Heyn, Bandchoach der Rattle Snakes. Auftritte fallen sämtlich aus: das Fest in Mühlenbeck, der Tietzki-Wettbewerb für selbst komponierte Songs in Eisenhüttenstadt, ein Bandwettbewerb in Oranienburg.

Das sollten für die Rattle Snakes Übungsauftritte für den Landeswettbewerb bei "Jugend musiziert" Ende Juni in Spremberg sein, bedauert der Musiklehrer. Aber dieser ist auch abgesagt. Die Rattle Snakes hatten nach dem Sieg im Regionalwettbewerb in Rathenow dort auf Brandenburger und Berliner Konkurrenz treffen sollen. Der Probenraum im Hohen Neuendorfer Jugendclub Wasserwerk ist auch zu. So tritt gezwungenermaßen eine Musik-Pause ein. "Sehr schade", meint Thomas Heyn. Er hofft, die jetzige Abstinenz möge den Vorteil haben, dass alle später wieder "richtig Bock aufs Musikmachen" haben.