Roland Becker

Velten (MOZ) Ein Vorlesetag muss nicht ausfallen, nur weil wegen des Coroavirus die Bibliothek geschlossen hat. Deshalb wird die für den Internationalen Vorlesetag, der am Donnerstag begangen wird, vorgesehen Lesung ins Internet verschoben. Die drei für diesen Tag gebuchten Vorleserinnen werden in den nächsten Wochen ihre Geschichten auf der Facebook-Seite des Veltener Rathauses vorstellen.

Den Anfang macht Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), die dort am Donnerstag ab 10 Uhr ihr Lieblingsbuch "Einer für Alle, Alle für Einen" vorstellen wird. Das Video kann natürlich auch viele noch Tage später angeschaut werden. In der von Brigitte Weninger erdachten Geschichte geht es um fünf tierische Freunde, die alle verschiedene Schwächen und Stärken haben. Gemeinsam sind sie, wie die Musketiere, einfach unschlagbar. Das Buch erzählt darüber, wie Freundschaft und Solidarität das Leben erleichtern. Die Geschichte ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Auch die Veltener Märchenerzählerin Marion Wölfer und die Autorin Stefanie Steenken werden jeweils eine kurze Gute-Nacht-Geschichte per Video aufnehmen. Diese Filme sind dann an den kommenden beiden Freitagen, 3. und 10. April 2020, jeweils auf Facebook zu sehen und zu hören. Freigeschaltet werden diese jeweils ab 18 Uhr, also zur perfekten Einschlafzeit.