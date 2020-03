Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Auch wenn das neuartige Corona Virus Covid-19 und die Maßnahmen zu seiner Bekämpfung derzeit die alles beherrschenden Themen sind - für die Statistik der Arbeitslosenzahlen des Jobcenters Brandenburg hat das für den Berichtsmonat März noch keine Auswirkungen. Diese werden statistisch erst im April sichtbar. Und so kann Jobcenter Geschäftsführer Michael Glaser auch für den März dieses Jahres vermelden: Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gesunken.

In der Stadt Brandenburg waren im März 2020 2815 Arbeitslose registriert, 74 weniger als im Vormonat und 260 weniger als im Vorjahresmonat. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent,vor einem Jahr lag sie noch bei 8,3 Prozent. So gering war die Zahl der Arbeitslosen bisher nur im Dezember 2019.

Auch im Rechtskreis SGB II ist der Bestand an Arbeitslosen im Monat März 2020 auf 2037 gesunken. Das sind 42 weniger als im Vormonat und 190 weniger als im März 2019. Hier beträgt die Quote 5,5, Prozent, was gleichzeitig der bisher niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Im März 2019 lag die Quote noch bei 6,0 Prozent.

Es gingen im Jobcenter Brandenburg an der Havel insgesamt 455 Personen zu, dem gegenüber standen insgesamt 520 Abgänge gegenüber.

Gesunken ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jobcenter der Havelstadt. Diese betrug im März 859 Personen, 20 weniger als im Vormonat und 200 weniger als im Vorjahresmonat. Der gegenwärtige Bestand an Langzeitarbeitslosen entspricht einem Anteil an allen Arbeitslosen im Jobcenter Brandenburg von 42,2 Prozent, im Februar 2020 waren es noch 42,3 Prozent, im März 2019 lag die Quote mit 47,6 Prozent noch deutlich höher.

Nahezu unverändert ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie stieg im Vergleich zum Vormonat auf 4657. Das ist 1 mehr als im Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sind es 548 weniger.