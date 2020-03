Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Irgendwie kann es Marco Würner nicht fassen. Der Bredereicher Einzelhändler betreibt am Dorfplatz seinen Mini-Supermarkt. Es gibt alles, was den täglichen Bedarf charakterisiert. Zurzeit aber sind einige Produkte Mangelware, oder sollte man lieber sagen, einiges gibt es nur unterm Ladentisch?

"Das ist schon verrückt, was die Leute heutzutage in dieser Krise alles kaufen", erklärt der Bredereicher. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Monique Fritz hat Würner in den vergangenen Jahren, in denen er den beliebten Tante Emma Laden betreibt, schon so einiges erlebt. Auch viele Ärgernisse musste er überstehen. Aber da winkt der Einzelhändler bereits ab. "Was jetzt geschieht, ist einfach unglaublich", etwa, dass die Leute massenweise Klopapier horten.

Zugleich räumt der Bredereicher ein, dass er in diesen Tagen nur wenige wirtschaftliche Engpässe wegen des Corona-Virus verzeichnen musste – "noch", schränkt er zugleich ein. Denn offenbar steht nach Verlautbarungen der Verantwortlichen im Bund und in den Ländern die ganz große Krise noch bevor. Würner macht keinen Hehl daraus, diesen Verlautbarungen gegenüber skeptisch zu sein. Dennoch dürfte absehbar sein, dass das Geschäft mit den Urlaubern und Tagesgästen in der Region, die in Bredereiche und Umgebung einen Bootsliegeplatz oder einen Bungalow haben, sich dieses Jahr negativ entwickeln könnte.

Was für einige Anbieter sehr kritische werden dürfte. Nach Würners Überzeugung befinden sich Tourismusanbieter wie der Bredereicher Fred Bandelow in einer heiklen Situation. Der Betreiber des Bootshauses an der Havel habe zwar etliche Jahre viele gute und zufriedene Kunden betreuen können und genieße einen entsprechenden Ruf. Doch bereits im vergangenen Jahr habe Bandelow geschäftliche Einbußen erlitten, die quasi nicht mehr auszugleichen seien. "Die haben doch voriges Jahr die Schleusen dichtgemacht." Würner meint die Zaaren- und die Kannenburg-Schleuse. Wobei die Sanierung der Staustufe Zaaren sich nach Informationen des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) wegen eines Bombenfundes außerordentlich verzögerte. So dass sie erst am 6. April wieder öffnen soll – ein Termin, der nicht von der Pandemie beeinträchtigt wurde. "Die Sperrung der Schleuse war aber für Tourismusanbieter wie Bandelow ein schwerer Schlag, und nun wird der Fremdenverkehr in diesem Jahr wegen der Pandemie erneut einbrechen", merkt Würner an. Auch er habe überlegt, möglicherweise staatliche Hilfen zu beantragen. Aber der Mechanismus greife für ihn nicht.

Olaf Bechert, der Geschäftsführer der Regio-Nord, der Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums Gransee-Zehdenick und Fürstenberg, meint: Jeder Unternehmer, wie groß er auch sein Geschäft aufgezogen habe, sollte sich mit den aktuell zur Verfügung gestellten Hilfsgeldern beschäftigen. Zum einen gebe es die Liquidatätshilfe, die vom Land über die nächsten drei Monate gewährt werden könne, "und das äußerst unkompliziert". Wer sich unsicher sei, könne sich mit Martina Burghardt von der Regio-Nord in Verbindung setzen. "Sie berät gerne bei der Antragstellung und gibt weitergehende Infos", so Bechert. Erreichbar ist Martina Burghardt unter 03306 2028208.

Doch auch Kurzarbeitergeld ist laut Bechert ein Thema. "Infos finden alle Interessenten ebenfalls auf der Homepage der Regio-Nord", erklärt Bechert. Überdies könne man sich hinsichtlich des Kurzarbeitergeldes an die Wirtschaftsförderung des Landes wenden. "Die haben da extra eine Stabsstelle geschaffen, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt", so Bechert.

Abgesehen davon: Der Fürstenberger Regio-Nord-Chef pflegt in diesen Tagen intensiv Kontakt mit den heimischen Unternehmern und Gewerbetreibenden. Vor wenigen Tagen besuchte er Nicole Geißler. Sie betreibt den Templiner Hof, eine der Gaststätten mit Veranstaltungssaal in der Wasserstadt. Weil aber die Gaststätten alle geschlossen sind, hat sich Nicole Geißler etwas einfallen lassen. Die Wirtin organisierte mit dem Team einen Lieferdienst – in der Art, wie ihn am anderen Ende der Stadt das Team der Alten Bornmühle mit Chefin Birgit Schiller seit Jahr und Tag erfolgreich anbietet. "Das Schöne für Nicole Geißler ist inzwischen, und das hat auch Außenstehende gefreut, dass die Stammkundschaft positiv reagierte. Viele von denen, die regelmäßig bei Geißler einkehrten, nehmen das Angebot wahr", freut sich der Regio-Nord-Chef. Gelebte Solidarität, das sei genau das, was in der Region dringend benötigt werde.