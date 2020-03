Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die AfD im Landtag verhinderte am Dienstag eine vorübergehende Änderung der Kommunalverfassung. Die kommunalen Spitzenverbände hatten auf eine rasche Lösung gedrängt, weil angesichts der Corona-Krise Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen zum Teil nicht mehr in ausreichender Stärke zusammentreten können. In mehreren Fällen nutzen Bürgermeister Eilbefugnisse, die rechtlich umstritten sind. Die Koalitionsfraktionen aus SPD, CDU und Grünen hatten deshalb kurzfristig ein Gesetzentwurf erarbeitet, mit dem das Innenministerium es bis Juni per Verordnung ermöglicht, dass Haupt- und Kreisausschüsse Beschlüsse fassen können, beziehungsweise im Umlaufverfahren Entscheidungen herbeigeführt werden können. BVB/Freie Wähler und Linke stimmten am Dienstag einer kurzfristigen Einbringung in den Landtag zu. Laut CDU-Fraktionschef Jan Redmann sah sich die AfD nicht zu einer kurzfristigen Entscheidung in der Lage. Damit kann am Mittwoch im Plenum der Gesetzentwurf nicht verhandelt werden.