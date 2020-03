Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Dienstag veröffentlichten die Frankfurter Agentur für Arbeit und das Jobcenter die Arbeitsmarktdaten für den Monat März. Beim Blick auf die aktuelle Statistik scheint sich auch die positive Entwicklung der letzten Monate in der Oderstadt fortzusetzen: 2357 Arbeitslose und damit 72 weniger als im Vorjahresmonat; eine stabile, niedrige Arbeitslosenquote von 8,0 Prozent; 404 offene Stellen. Doch selbst für Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Arbeitsagentur, haben diese Zahlen nur noch "dokumentarischen Wert".

Denn Stichtag für die Erhebung der Daten war der 12. März. Bis dahin zeichnete sich die übliche, saisonale Frühjahrsbelebung ab. Das Entlassungsrisiko sei bis dahin so niedrig gewesen wie noch nie. Kurz darauf traf die Corona-Krise die Wirtschaft mit voller Wucht – und auf dem Arbeitsmarkt kam es "zu einer Vollbremsung", wie Freyer es formuliert.

In den Zahlen sind die Folgen der Einschränkungen für die Unternehmen noch nicht abgebildet, sie beschreiben vielmehr, erklärt der Agenturchef, "einen Zustand auf dem Arbeitsmarkt, den wir irgendwann mal wieder erreichen wollen". Abhängig vom weiteren Verlauf werde dies mindestens ein Jahr dauern.

Für den Agenturbezirk, der neben Frankfurt die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland umfasst, rechnet Jochem Freyer mit einer vierstelligen Zahl von Anträgen vor allem von kleinen und mittelständischen Betrieben auf Kurzarbeit. Im April sollen genauere Zahlen dazu vorliegen. "Viele Unternehmen haben schnell verstanden, dass Kurzarbeit der bessere Weg ist als eine Kündigung." Bislang hielten sich Entlassungen auch noch im Rahmen. Trotzdem sei jetzt schon abzusehen, dass die Arbeitslosigkeit spürbar ansteigen wird. "Das wird die zweite Welle sein nach dem Kurzarbeitergeld. Wer entlassen will, muss Kündigungsfristen einhalten. Bei den meisten Arbeitnehmern sind das mindestens vier Wochen. Diese Fristen waren bis heute ja kaum einhaltbar."

Auch der Leiter des Frankfurter Jobcenters Frank Mahlkow rechnet in den nächsten Wochen mit einer Vielzahl von Anträgen auf Arbeitslosengeld II. Bereits jetzt hätten sich Arbeitnehmer in Kurzarbeit gemeldet, die mit ihrem gekürzten Einkommen nicht mehr auskommen. Erste Anträge gebe es auch von Solo-Selbstständigen und Freiberuflern, die nun komplett ohne Aufträge dastehen.

Frank Mahlkow verwies in dem Zusammenhang auf die neuen gesetzlichen Regelungen für den erleichterten Zugang zu sozialer Grundsicherung. Der Antrag ist deutlich weniger umfangreich. Die Bewertung der Angemessenheit des Wohnraumes spielt vorübergehend genauso wenig eine Rolle wie Vermögen unterhalb von 60 000 Euro. "Ziel ist es, dass die Betroffenen in sehr kurzer Zeit eine Bewilligung in der Hand haben, um soziale Härten zu vermeiden".