Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Um die Bürgerinnen und Bürger der Anliegergemeinden möglichst umfassend über die geplanten Baumaßnahmen zu unterrichten, sollte durch die Havellandautobahn GmbH & Co. KG und die Gemeindeverwaltung Birkenwerder eine Bürgerinformationsveranstaltung am 22. April in der Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder durchgeführt werden.

Aufgrund der bis zum 20. April geltenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit zur Eindämmung der Pandemie und im Hinblick auf eine mögliche Verlängerung dieser Maßnahmen, muss die Veranstaltung zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sobald sich die Rahmenbedingungen ändern, wird ein neuer Termin rechtzeitig bekanntgegeben. Das teilte Firmensprecher Steffen Schütz am Mittwochabend mit.