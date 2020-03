Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein ..." Samtweich klingen die Töne dieses bekannten Liedes von Reinhard Mey. Doch es ist nicht der Liedermacher aus Berlin, dessen Stimme aus dem Lautsprecher zu hören ist, sondern es singt Andreas Leddin aus Neuruppin. In bester Singer-Songwriter-Manier interpretiert der Neuruppiner das Stück aus dem Jahr 1974.

Es ist eines der weltlichen Stücke, dass der 56-Jährige auch oft für die Gäste im Neuruppiner Hospiz Haus Wegwarte spielen muss. Mit Gitarre und seiner warmen Stimme bereitet Andreas Leddin den Schwerkranken besondere Minuten. Seit elf Jahren arbeitet er in dem Hospiz, dessen Leitbild "Dem Tag mehr Leben geben" für ihn besonders wichtig ist. "Der Gast steht im Mittelpunkt." Individuell versuchen er und seine Kollegen, den Kranken mehr Lebensqualität zu geben. Und es wird sich Zeit für die Menschen genommen. "Das ist wichtig in der letzten Lebensphase", so der vierfache Vater, der ursprünglich 20 Jahre als Funkmechaniker gearbeitet hat.

Umschulung mit 40 Jahren

Mit 40 Jahren orientierte er sich neu und absolvierte eine Ausbildung zum Altenpfleger. "Ich habe etwas gesucht, das Sinn macht und eine Perspektive hat." Nur eine Lehrstelle zu finden war schwer, da die Ausbildung nicht vom Arbeitsamt finanziert wurde. Leddin galt auch in seinem alten Beruf als vermittelbar. Bei der Wittstocker Hauskrankenpflege bekam er dann seine Chance. Ein Praktikum absolvierte er auch im Hospiz. Anders als in vielen anderen Pflegebereichen besteht dort die Möglichkeit, sich Zeit für die Gäste, so werden die Patienten im Hospiz genannt, zu nehmen. "Und das Team hat mir in Neuruppin sehr gut gefallen."

Die Musik hingegen begleitet den Neuruppiner bereits seit der Kindheit. "Mit zehn Jahren habe ich begonnen, Trompete zu spielen." Auch gesungen hat Leddin schon immer, wenn auch eine Mitgliedschaft im Chor zu DDR-Zeiten für den gläubigen Christen nicht in Frage kam. Dafür begann er für die Gäste im Hospiz zu singen – A cappella. Eine Frau fragte ihn dann einmal, ob er nicht auch Gitarre spielen würde. Das wäre toll. Leddin nahm sich ihre Worte zu Herzen und belegte vor acht Jahren beim CVJM in Wittstock einen Kurs. "Ich war der Älteste", lacht der sympathische 56-Jährige, der 20 Jahre lang in der Dossestadt einen Bläserchor geleitet hat.

Zu Weihnachten mit Trompete

Doch die Trompete sei eben für das Hospiz nicht so geeignet, so Leddin. Lediglich zu Weihnachten spielt der leidenschaftliche Musiker mit Bläserkollegen im Hof von Haus Wegwarte ein Ständchen. Für die Vorspiele in den Zimmern sind jedoch die Gitarre und Leddins sensible Stimme besser geeignet. Den Gästen versucht er alle musikalischen Wünsche zu erfüllen. Diese reichen vom Volkslied wie dem "Heideröslein", über geistliche Stücke wie Dietrich Bonhoeffers "Von guten Mächten" bis hin zu weltlichen Liedern wie Reinhard Meys "Über den Wolken". "Ich gehe auf die Menschen ein." Nicht selten werden in solchen Momenten Gefühle frei, kommen Erinnerungen bei den Gästen hoch und laufen die Tränen.

Musik für Trauernde

Vor fünf Jahren kam Leddin die Idee, seine Lieder auf einer CD einzuspielen, um diese dann den Angehörigen kostenlos mitgeben zu können. Auch bei der monatlichen Verabschiedung der Verstorbenen durch die Hospiz-Mitarbeiter wurden fortan Stücke von Leddins CD "Farben der Trauer" abgespielt. Als der Vorrat an CDs – 1 000 hatte Leddin 2015 auf eigene Kosten produzieren lassen – zu Ende ging, reifte die Idee für eine zweite Aufnahme. Gemeinsam mit dem befreundeten Musiker Andreas Weiß ging der Neuruppiner dann in das Papenbrucher Studio von Manfred Kuhnt, um die CD "Brückenbauer" aufzunehmen. Fertig wurde sie Ende 2019.

Der Titel des Albums ist Programm: Neben kirchlichen und Instrumentalstücken von Andreas Weiß erklingen auch Lieder von Unheilig, Herbert Grönemeyer oder Andreas Gaballier. Anderthalb Jahre nahmen sich die Musiker für die Produktion Zeit. "Alle Stücken wurden bearbeitet. Wir wollten die zweite CD in aller Ruhe einspielen", so Leddin, der privat gerne die Prinzen oder Musik der inzwischen aufgelösten Kölner A-Cappella-Gruppe Wise Guys hört. Besonders deren Lied "Dankbar für die Zeit" berührt ihn, ebenso wie "An deiner Seite" von Unheilig. "Es ist Musik, die das Herz anspricht. Mir gefallen ruhige Balladen und Musik von Grönemeyer." Daher darf auch dessen Song "Der Weg" auf der CD nicht fehlen. Zu seinem Lieblingsstück habe sich jedoch "Ein Elefant für Dich" von "Wir sind Helden" entwickelt, welches von Leddins Tochter Deborah (29) eingesungen wurde. "Das bedeutet mir sehr viel."

Bei Interesse verschickt Andreas Leddin die kostenlosen CDs auch oder sie können im Hospiz abgeholt werden. Eine E-Mail an a.leddin1@web.de reicht.