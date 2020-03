OGA

Kyritz Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke und Michael Gatzke, Geschäftsführer von Universal-Bau aus Perleberg, machten Montag den ersten Spatenstich für die Erschließung neuer Baugrundstücke im Wohngebiet "Alt und Jung". Görke war diese Zeremonie trotz der Corona-Krise wichtig: "Wir möchten hiermit ein Zeichen setzen: Es gibt ein Leben nach Corona. Kyritz wird weiter aktiv an der Zukunft der Stadt arbeiten." Es ziehe immer mehr junge Familien in die Stadt. "Das freut uns sehr, stellt uns jedoch auch vor Herausforderungen." Daher sei es eine gute Nachricht, dass nun in dem beliebten Wohngebiet neue Flächen erschlossen werden. Die Vermarktung durch die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin läuft bereits seit Ende des vergangenen Jahres. Der größte Teil der Grundstücke ist schon jetzt verkauft. In der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten: Zunächst wird eine Zufahrt zur Seestraße gebaut. Danach wird das Areal mit Gas, Telefon, Wasser und Abwasser erschlossen und die Fahrbahn zunächst mit einer Schottertragschicht hergestellt. Fahrbahnen und Straßenbeleuchtung werden ab Mitte 2021 fertiggestellt.