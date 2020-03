Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist ruhiger als gewöhnlich in der Kita Bambi. Die meisten Räume sind leer, beim Betreten sind keine Kinder zu hören. Erzieherin Heike Lustig führt durch einen Flur und um ein paar Ecken in einen Raum, in dem gerade eine Handvoll Hortkinder spielen. Luisa erzählt von Hausaufgaben in Mathe, Deutsch und Englisch, die sie am Vormittag schon gemacht hat, Nick erzählt, dass er drei verschiedene Hefte dabei hat. Aber auch vom gemeinsamen Spielen, Mittagessen und draußen Toben berichten die Kinder fröhlich.

Normalerweise hat die Kita eine Kapazität von 230 Plätzen. An diesem Dienstag werden nur sieben Hortkinder und sieben Krippen- und Kindergartenkinder betreut. Angemeldet für die Notbetreuung sind 29, acht davon aus dem Hortbereich. "Aber die Eltern gehen damit sehr verantwortungsbewusst um", sagt Heike Lustig. Hat ein Elternteil durch Schichtbetrieb frei oder ist krank, behält die Familie die Kinder zu Hause. "Sie nehmen das wirklich als Notbetreuung an."

Mehr Zeit für schriftliche Arbeit

Einige Mitarbeiterinnen mit schulpflichtigen Kindern sind momentan zu Hause, die anderen arbeiten jedoch in der Kita, halten dabei Abstand voneinander. Bei der Kinderbetreuung wechseln sie sich ab, machen ansonsten schriftliche Vorbereitungen, einige überarbeiten das Konzept, die beiden Räume der Krippenabteilung wurden gemalert und umgestaltet. Die Mitarbeiter helfen aber auch mal in der Küche oder bei der Reinigung aus – denn dort fehlt im Moment Personal.

Für Fachliteratur, erzählt Heike Lustig, hat sie aktuell mehr Zeit. Und ist froh, dass sie sich mal ohne Zeitdruck mit schriftlicher Arbeit befassen kann. "Wir schaffen das sonst auch zwischendurch", sagt sie. Aber man merke, wie gut es ist, das mit mehr Zeit und Ruhe zu erledigen. Auch für mehr individuelle Zeit mit den einzelnen Kindern sei jetzt Gelegenheit. "Aber das versuchen wir sonst auch", ergänzt ihre Kollegin Silke Weihs. Die Kinder hätten sich ziemlich schnell auf die neue Situation eingestellt. "Kinder finden relativ schnell neue Spielpartner", sagt sie.

Deren Eltern kommen aus verschiedensten systemrelevanten Berufen, arbeiten zum Beispiel als Krankenpflegerin, Erzieherin, bei der Müllabfuhr, Post oder Deutschen Bahn. Seit Dienstag haben auch Familien mit nur einem Elternteil in diesen Berufen Anspruch auf Notbetreuung, wenn es keine Alternative gibt. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, wurden bislang 423 Anträge auf Notbetreuung in Kitas und Horten genehmigt (Stand 30. März). Seit Donnerstag sind auch Kindertagespflegen geschlossen. Zwei Kinder, die bislang in einer solchen betreut wurden, sind nun in Notbetreuung.

Die Eltern, die derzeit keine Betreuung nutzen dürfen, müssen im April keinen Elternbeitrag zahlen. Um das auszugleichen, plant die Landesregierung, 160 Euro pro Krippenkind, 125 Euro pro Kitakind und 80 Euro pro Hortkind zu zahlen. "Nach derzeitigen Hochrechnungen sind diese Erstattungen ausreichend, um den Einnahmeausfall aus Elternbeiträgen für die Stadt Frankfurt (Oder) zu kompensieren", heißt es aus der Pressestelle der Stadt. Die Schließungen gelten seit 18. März bis zunächst 17. April – da der komplette April beitragsfrei ist, gleiche das die Zahlungen für März aus.

Heike Lustig fragt sich bereits: "Wie wird es sein, wenn die Kinder wiederkommen, nachdem sie so lange zu Hause waren?" Freude? Verängstigung? Die Situation werde dann anders sein, als aus zwei Wochen Urlaub zurückzukommen. "Das wird spannend."