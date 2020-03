Es gibt immer was zu tun: In seiner Werkstatt im nahen "Kommando" stellt Torsten Zickelbein neue Mittelwände aus Wachs her, die ausgediente Waben ersetzen sollen. © Foto: Matthias Lubisch

Kontrolle: Der Reitweiner Imker Torsten Zickelbein schaut nach, ob seine Bienen in ihren Beuten noch genug Futter haben. Das kann er durchs kurze Anheben der Beute abschätzen. © Foto: Matthias Lubisch

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Das Hin und Her zwischen Wärme und Kälteeinbrüchen bekomme seinen Bienen nicht, sagt Torsten Zickelbein auf die Frage nach dem Start ins Bienenjahr 2020.

Der Inhaber der Reitweiner Sporn-Imkerei hat den sogenannten Reinigungsflug seiner Bienen statt im März schon Mitte Januar registriert. "Da hatten wir um die 14, 15 Grad. Das sind die Temperaturen, bei denen Bienen zu fliegen beginnen", erklärt der 56-jährige gebürtige Manschnower.

Die Temperaturwechsel bringen Zickelbeins Bienen der Rasse Carnica Stress. Denn sobald es warm wird, beginnen die Königinnen seiner etwa 100 Völker mit dem Eierlegen. Und die Winterbienen, die den Stock schon seit dem Herbst warm und damit am Leben erhalten – "echte Winterruhe gibt es bei Bienen nicht", so der Imker – müssen die Brutpflege übernehmen. Die erfordert konstante 35 Grad im Stock, die die Bienen durchs Muskel-Zittern erzeugen!

Verluste durch Überanstrengung

Extrem kalte Tage und Nächte würden teils Hunderte seiner Bienen das Leben kosten. Sie sterben schlicht vor Überanstrengung. Schließlich sind die Winterbienen mit bis zu sechs Monaten auch die Senioren in den Völkern. Sommerbienen leben nur drei bis sechs Wochen, erklärt Torsten Zickelbein.

Der Reitweiner, der die Bienenzucht zu DDR-Zeiten als Hobby hatte und seit 16 Jahren hauptberuflich betreibt, sorgt derzeit dafür, dass es seinen Völkern wenigstens nicht an Nahrung fehlt. An warmen Tagen, wie vorige Woche, fliegen seine Bienen zum Sammeln aus. Nach Haselnuss, Weide und Schwarzerle bieten ihnen nun auch Birke, Schlehe und Wildpflaume sowie Frühblüher in den Gärten Pollen und Nektar. Die Völker, die der Reitweiner Imker im Raum Lebus-Podelzig stehen hat, naschen auch gern von den Adonisröschen, weiß Zickelbein. Er führt für den Deutschen Wetterdienst Protokoll über die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt im Oderbruch.

Nach der Wende hat der Sporn-Imker vom Bienenwagen auf praktischere Beuten umgestellt. In jedem der Holzkästen lebt ein Volk. Derzeit stellt der Imker neue Mittelwände aus Wachs seiner Bienen her, die er mit Lötdraht an Holzrähmchen befestigt. Die Mittelwände ersetzen ausgediente, alte Waben.

Torsten Zickelbein hofft, dass 2020 ein besseres Bienenjahr wird als 2019: Hitze, Trockenheit und der Kälteeinbruch im Mai hatten die Völker geschädigt und den Honigertrag geschmälert, erzählt er. Der Imker rechnet Ende Mai mit dem ersten Honig dieses Jahres von seinen im Oderbruch zwischen Lebus und Manschnow stehenden Völkern. Bis dahin können Liebhaber des gesunden, nahrhaften Lebensmittels seinen Raps-, Sommerblüte-, Robinien-, Linden-, Korn- und Sonnenblumen- sowie Phacelia- (auch Bienenweide oder Büschelblume genannt) Honig im Direktverkauf ab Hof und über die "Kasse des Vertrauens" am Tor bekommen. Ab zwölf Gläsern wird im Karton versandt. An den Großhandel gehen 40-Kilo-Behälter.

Kontakt:Sporn-Imkerei Torsten Zickelbein an der Reitweiner Hauptstraße 27, Tel. 033601 5877 und t.zickelbein@web.de