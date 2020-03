Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Für ihre App "slink" haben die Softwarehersteller der Sinfonie GmbH mit Sitz in Hennigsdorf 2018 den Lothar-Ebner-Innovationspreis des Landkreises enthalten. "Künftig ist mit einem stetig steigenden Kundenkreis zu rechnen", hieß es in der Begründung. Die Worte erwiesen sich als wahr.

Die App vereinfacht Kommunikationswege in Pflegeeinrichtungen und bringt die Digitalisierung in der Sozialbranche voran. Ärzte, Pflegepersonal und Angehörige erhalten so Daten des zu Pflegenden direkt auf ihr Smartphone oder Tablet, ohne den Raum betreten zu müssen. Mit der Corona-Pandemie hat "slink" (deutsch: schleichen) eine neue Bedeutung bekommen.

Chance für Veränderung

"Es geht darum, dass stationäre Altenpflegeeinrichtungen oder Eingliederungshilfen die Daten über ein verschlüsseltes System weitergeben, die sie im Zuge der Dokumentationspflicht eh ermitteln müssen", erklärt Andreas Kammler aus der Geschäftsleitung. "In der Sozialbranche wird der Schritt zur Digitalisierung gerade erst gegangen, Corona befeuert das ein wenig. Viele sind an der Schwelle des Ausprobierens." Er sieht darin eine Chance für Veränderung.

Gedacht war die App für medizinisches Personal, um leichter auf Patientendaten zurückzugreifen. Die neue Dimension kam mit Corona. Gerade in der Altenpflege sei die App ein Weg, der zur Entlastung beitragen könnte. "Die Einrichtungen sind für Angehörige geschlossen. Sie können nicht zu ihren Eltern, Lebenspartner sich nicht sehen, Enkel ihre Großeltern nicht besuchen." Es bestehe ein hoher Informationsbedarf, der sich meist ans Pflegepersonal richte, das sich aber verstärkt um die Klienten kümmern müsste. "Mit der App ist es möglich, die Verlaufsdaten dem Angehörigen sichtbar zu machen", so der 38-Jährige über die Kernfunktion der App, welche die Softwareentwickler ihren Kunden 180 Tagen kostenlos zur Verfügung stellen wollen. "Wir sehen es als kleinen Beitrag, um Einrichtungen zu entlasten und das Pflegepersonal vom Stille-Post-Kanal zu befreien." Auch Ärzten oder Apothekern ist so ein schneller Info-Austausch möglich.

Die App ist unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Luxemburg im Einsatz. Berliner Kunden und welche aus Süddeutschland hätten sich mit Interesse gemeldet. Überrannt wird die Sinfonie GmbH noch nicht. "Viele machen sich Gedanken über den Datenschutz", weiß Andreas Kammler. Vitalwerte, Pflegehilfsmittel, Medikamente – welche Daten die Einrichtung verlassen, werde individuell festgelegt. Das können sogar die Dokumentationen des Personals sein über die Gefühlslage der Klienten, was sie gegessen haben, wie es ihnen allgemein geht. "Der Klient oder eine verfügungsberechtigte Person muss immer sein Einverständnis geben, es gibt ein Vereinbarungsprotokoll." So kann es sein, dass eine Ehefrau persönliche Daten bekommt, die der Hausarzt, der lediglich die Medikamentendosis übermittelt bekommt, nicht erhält. "Es ist ein persönlicher Freigabeprozess", sagt Andreas Kammler. Dank der Datenschutzgrundverordnung sei jederzeit einsehbar, wer welche Daten abgerufen hat.

"Es geht um einen unkomplizierten Informationsaustausch", so Kammler. Bisher sei der Datenfluss eine Einbahnstraße, die Infos gehen also nur raus an Dritte. Er könne sich vorstellen, das System Schritt für Schritt zu erweitern, "weil wir denken, dass die bisherigen Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie gerade in sozialen Einrichtungen noch etwas länger andauern werden."

Das Kerngeschäft der Sinfonie GmbH bleibt die Sinfonie-Pflegesoftware: Planung, Dokumentation und Abrechnung von Klienten. Die App sei ein Zusatzprodukt. Eines, das mit hochsensiblen Daten hantiert. Deshalb gebe es mehrere Autorisierungsschritte, unter anderem mittels QR-Code. "Wir haben ein sehr hohes Sicherheitsnetz." Wenn eine Einrichtung die App anwendet, können Angehörige sie im App- oder Playstore herunterladen. "Reich werden wir von den Lizenzen nicht", so Kammler.

Informationen gibt es direkt bei der Sinfonie GmbH unter info@sinfonie.de und 03302 498990