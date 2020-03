Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ärzte und Schwestern sind in Corona-Zeiten besonders gefährdet, wenn sie nicht über die nötige Schutzausrüstung verfügen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) hatte schon die Befürchtung geäußert, dass Praxen sogar geschlossen werden müssten, wenn dort nicht schnell Hilfe ankomme.

Für große Teile von Oberhavel scheint diese Gefahr jetzt abgewendet zu sein. "Dank der großzügigen und unbürokratischen Unterstützung von Takeda Oranienburg konnten wir 40 Kolleginnen und Kollegen in deren Arztpraxen wirksam helfen", sagt Dr. Ingrid Wagner. Die Oranienburger Augenärztin hatte zunächst den Bedarf eruiert und die Hilfsaktion dann koordiniert, nachdem die Hausärztin Birgit Müller aus Birkenwerder Takeda zuvor erfolgreich um Hilfe gebeten hatte.

Immerhin 75 Liter Desinfektionsmittel, 175 Schutzanzüge und 13 000 Handschuhe spendete der Pharmakonzern für die niedergelassenen Ärzte. 1200 Schutzkittel bekam zudem der Landkreis Oberhavel für die Krankenhäuser.

"Im ambulanten Bereich ist der besondere Schutz, der in Pandemie-Zeiten unbedingt nötig ist, oft nicht ausreichend", sagt Ingrid Wagner, die auch Regionalbeirat der KVBB ist. Die Materialbeschaffung sei für die niedergelassenen Ärzte aktuell ein großes Problem. Die Spenden von Takeda wurden bereits am Montag nach den Anmeldewünschen auf die Praxen verteilt. Auch der Bereich Hennigsdorf, um den sich Dr. Sabine Opalka als Regionalbeirat kümmert, sei dabei bedacht worden, sagt Ingrid Wagner.

Jens-Uwe Fritz, der bei Takeda Oranienburg eigentlich für den Arbeits- und Umweltschutz verantwortlich ist, hat die Hilfe im Pharmaunternehmen organisiert. "So weit es möglich ist, helfen wir gern. Wir müssen dabei aber auch den Bestand in unserem Lager im Auge haben. Denn das ist nicht endlos gefüllt", sagt Fritz. Auch dem Landkreis habe Takeda bereits 1 200 Einmalkittel für die Kliniken und Altenheime in Oberhavel zur Verfügung gestellt. Für Apotheken in Kliniken dürfe Takeda mit Zoll-Erlaubnis auch Ethanol zur Herstellung von Desinfektionsmittel anbieten. Die Oberhavel-Kliniken benötigen aber noch weitere Hilfe.