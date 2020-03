Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Es ist schon bitter. Wir haben eine Menge Zeit verloren", ist im Doppeldorf-Rathaus zu hören.

Denn eigentlich hätte der geplante Erweiterungsbau für die Grundschule am Dorfanger schon fast stehen können.

Er wird gebraucht, weil die Gemeinde gewachsen ist, viele Familien mit Kindern im Schulalter hier eine neue Heimstatt gefunden haben.

Spätestens seit 2015 wird in der Politik bereits diskutiert, wurden erste Untersuchungen für eine vierzügige Grundschule mit Hort einschließlich Sporthalle und Außenanlagen sowie Essensversorgung für Ganztagsbetrieb angeschoben. Und Anfang 2017 war bei einem Architektenwettbewerb der Entwurf eines Berliner Büros unter 20 Bewerbungen als Sieger gekürt worden. Doch noch immer gab es keinen Startschuss, noch immer ist das früher vom Bauhof genutzte Gelände an der Mittelstraße mit Bauzäunen eingegrenzt, bewegt sich dort kein Bagger. Denn im vorigen Jahr ist der Vertrag mit dem Architektenbüro gelöst worden. "Wir hatten bis dahin noch keine Verbindlichkeit bei den Kosten und waren beim Fertigstellungstermin schon bei 2023. Das war zu spät", erklärt Bürgermeister Marco Rutter. Denn 2022 werde das Schülerprob­lem akut. Deshalb habe die Gemeinde die Reißleine gezogen. Lediglich die Sporthalle entsteht noch unter Ägide der Berliner. Dort laufen derzeit Erschließungsarbeiten. Die Fassade ist so gut wie fertig und im Sozialtrakt laufe der Ausbau weiter, berichtete Rutter gerade der Gemeindevertretung. Zum neuen Schuljahr sei die Halle hoffentlich fertig.

Die Gemeindevertretung hat bei ihrer jüngsten Sitzung quasi das Verfahren für die Erweiterung neu ins Rollen gebracht. Nachdem im Februar eine neue Ausschreibung samt Raumprogramm, Eckpunkten und Bewertungsmatrix beschlossen worden war, wurde nun bestätigt, ein europaweites zweistufiges "Verhandlungsverfahren" anzugehen.

Rund ein Dutzend Abfragen

Nunmehr soll der Schulerweiterungsbau im Rahmen eines Generalübernehmermodells errichtet werden. Der Auftragnehmer soll auf Grundlage einer "funktionalen Bauleistungsbeschreibung mit Raumprogramm" alle erforderlichen Planungs- und Bauleistungen für die gebrauchsfertige Errichtung der Schule einschließlich Außenanlagen erbringen plus Wartung innerhalb einer verlängerten Gewährleistungsfrist und Einregelung technischer Anlagen. Ähnlich hatte es die Gemeinde Hoppegarten mit dem Neubau der Grimm-Grundschule in Hönow praktiziert. "Wir hatten die Idee eigentlich schon früher, aber der Schulausschuss hatte den Architektenwettbewerb bevorzugt", sagt Rutter. Das nunmehrige Verfahren sei die einzige Möglichkeit, Kosten und Bauzeiten verbindlich festzuschreiben.

Rund ein Dutzend Abfragen habe es nach seiner Kenntnis auf die Ausschreibungsbekanntmachung gegeben, sagte der Bürgermeister. Die Interessenten erhalten ein dickes Dokument mit mehr als 100 Seiten an Anforderungen. Bis Angebote kommen, werde es eine Weile dauern, weiß Rutter. Schließlich müssten die Bewerber, um verbindliche Kostenaussagen treffen zu können, teilweise schon vorab in detaillierte Planungen gehen, was sonst später erfolge. Dafür brauche man nach Vertragsabschluss weniger Zeit bis zum Bauantrag und später dann zum Baustart, erläuterte er. Angesichts der Marktlage auf dem Bau könne man nur hoffen, dass die Gemeinde wenigstens fünf Angebote bekomme.

Als Wertumfang sind nunmehr rund elf Millionen Euro veranschlagt, nachdem die Gesamtkosten inklusive Sporthalle seinerzeit vor dem Architektenwettbewerb auf ca. 14,5 Millionen Euro prognostiziert waren. Die Sporthalle liegt laut Rutter derzeit bei etwa 5,5 Millionen.

Nach Einsendeschluss werden die Angebote gesichtet und gemeinsam mit der Projektgruppe bewertet. Mit maximal fünf Bietern will man in weitere Gespräche gehen und aus deren endgültigen Angeboten einen Vergabevorschlag formulieren, der schließlich der Gemeindevertretung zur Entscheidung vorgelegt wird. Wer den Zuschlag erhält, wird anhand von vier Kriterien entschieden. Neben Architektur und Städtebau (30 Prozent Wertungsanteil), Organisation und Funktionalität (30) sowie Nachhaltigkeit und Folgekosten (20) soll auch die Planungs- und Bauzeit bei der Vergabeentscheidung mit 20 Prozent Gewicht einfließen.

Der derzeitige Zeitplan sieht vor, dass der Zuschlag zum Jahresende erteilt wird. Nach Vertragsabschluss könnte im Februar kommenden Jahres der Bauantrag gestellt werden, im Sommer die Genehmigung kommen. Ende 2022 könnte der Bau demnach fertig sein.