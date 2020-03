Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Alles in allem 61 Patienten haben sich allein am Dienstag vor den beiden Zelten eingefunden, in denen die Abstriche vorgenommen werden, durch die festgestellt wird, ob die betroffene Person an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 leidet.

"Aktuell testen wir im Wesentlichen drei Gruppen", sagt Julia Hinkelmann (28) aus Falkenberg, Märkisch-Oderland, die seit einem halben Jahr als Zahnärztin im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Barnim arbeitet und inzwischen als Vermittlerin zwischen ihrem Arbeitgeber, den freiwilligen Kräften in den Zelten und den medizinischen Einrichtungen fungiert. Getestet werde, wer die einschlägigen Symptome aufweise und direkten Kontakt zu einem Infizierten hatte. Überdies, wer die Symptome zeige und von seinem Hausarzt als Risikopatient eingestuft wurde. Und auch, wer die Symptome verspüre und im medizinischen Dienst oder zum Beispiel in einem Seniorenheim tätig sei, komme dafür in Frage, teilt Julia Hinkelmann mit, die selbst vom 14. bis 18. März in der Corona-Teststelle in Eberswalde Dienst geschoben hat.

Bis zu sechs Ehrenämtler

Urlauber, die aus den vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten zurückgekehrt sind, würden aktuell nicht mehr getestet. Allerdings habe sich dieser Personenkreis gemäß Allgemeinverfügung des Landes Brandenburg für zwei Wochen von Stätten wie Kitas, Schulen, Hochschulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern fern zu halten, erklärt die Kreishaus-Mitarbeiterin.

Außer den vier bis sechs Freiwilligen, die in den Corona-Teststellen Patienten versorgen, haben bislang etwa 600 Barnimern die beiden Zelte von Innen gesehen. So viele Betroffene wurden bis Dienstagabend getestet.

Jedes der Zelte ist 40 Quadratmeter groß. Wer eine Corona-Teststelle aufsucht, betritt zunächst den sogenannten Filterraum, der durch spanische Wände vom Rest der Örtlichkeit abgetrennt ist. Hier werden zum Beispiel Fragebögen ausgefüllt, bei vom Hausarzt geschickten Patienten Überweisungen entgegengenommen und Merkblätter verteilt. Dies geschieht ausschließlich durch Personal aus der Kreisverwaltung, das sich für diese Aufgabe freiwillig gemeldet hat. Die Helfer sitzen hinter einem Schreibtisch, auf dem seit Kurzem eine Plexiglasscheibe befestigt ist. Der Stuhl, auf dem der Patient Platz nimmt, steht in zwei Meter Entfernung. Die im Filterraum Tätigen tragen inzwischen Zivil. "Anfangs waren auch wir mit Schutzanzug, Atemmaske und Brille ausgestattet", sagt Julia Hinkelmann. Doch die Trennscheibe und die Distanz würden als ausreichend angesehen.

Sind alle Daten erfasst, kommt es zum eigentlichen Test, der durch Mitglieder der Johanniter-Unfallhilfe vorgenommen wird, die komplette Schutzbekleidung tragen. Die Freiwilligen schieben einen Abstrichtupfer ziemlich weit in den Rachen des Patienten. "Das wird oft als unangenehm empfunden", hat Julia Hinkelmann von Betroffenen erfahren. Danach verlassen die Getesteten über den Ausgang das Zelt und warten Zuhause auf die Nachricht vom Gesundheitsamt, die telefonisch übermittelt wird. Das dauert drei bis vier Tage. Wer positiv auf die Coronaviren getestet wurde, bleibt zwangsläufig daheim und mit dem Gesundheitsamt in Verbindung.

Teststellen kürzer geöffnet

Die Proben werden drei- bis viermal täglich in die zuständigen Labore gefahren. Um die Testergebnisse für Eberswalde kümmert sich ein Labor in Frankfurt (Oder), um die von Bernau ein Labor in Henningsdorf, Oberhavel.

Seit dieser Woche sind die Corona-Teststellen montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Vorher hatten die Helfer täglich von 8 bis 18 Uhr bereitgestanden. Sollten es die Gegebenheiten erfordern, würden die Testzeiten aber auch wieder angepasst. "Die verkürzten Zeiten entsprechen den Bedürfnissen der Patienten. Früh und spät ist so gut wie nie jemand gekommen", sagt Julia Hinkelmann, die gerade zu Beginn des Testeinsatzes wenig Schlaf fand. Auch jetzt sei sie nach Feierabend oft geschlaucht, gibt die Ärztin zu.