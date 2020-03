Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit vergangener Woche hat die Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum geschlossen. Die Einrichtung wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KV BB) betrieben und soll an dem Standort unter anderem die Zentrale Notaufnahme entlasten. Doch im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus hat das Gesundheitsamt nun die vorübergehende Schließung angeordnet.

Bürger, die die Praxis besuchen wollten, hätten bei ihrer Suche das Erdgeschoss des Klinikums sowie die Rettungsstelle durchquert und dabei Beschäftigte und Patienten angesprochen, erklärt Stadtsprecher Uwe Meier. "So entstand für das Klinikum und seine Patienten eine potentiell infektionsgefährdende Situation".

Karl-Ritter-Platz ausgeschlagen

Seit dem 22. März gilt in Brandenburg ein weitgehendes Besuchsverbot für Krankenhäuser. Auch Patienten der Bereitschaftspraxis dürften das Krankenhaus daher nicht betreten. Gutachten sowohl der Krankenhaushygiene als auch der ärztlichen Leitung des Klinikums hätten daher die zeitweilige Schließung als unausweichlich angesehen. Zwischen der Stadt und der KV sorgt die Schließung dennoch für Misstöne. Die Stadtverwaltung will den Praxisbetrieb weiter ermöglichen und hat als vorübergehenden Standort die Räume am Karl-Ritter-Platz vorgeschlagen. Werktäglich von 14-18 Uhr wird dort bereits eine Covid-19-Spezialsprechstunde angeboten, die personell mit von der KV abgesichert wird. "Eine Reaktion der KV BB auf diesen Anstoß und ein damit verbundenes Unterstützungsangebot steht bis jetzt aus", heißt es von der Stadt.

Auf Nachfrage lehnte die Kassenärztliche Vereinigung dankend ab. Der Bereitschaftsdienst sei für alle akut, aber nicht lebensbedrohlich Erkrankten da. "Die Corona-Abklärungsstelle ist dafür ein schlechter Ort, da es gilt, (mögliche) Corona-Patienten zu separieren", erklärt KV-Pressesprecher Christian Wehry. Patienten sollten sich daher nun außerhalb üblicher Praxissprechzeiten und in der Zeit, in der die Bereitschaftspraxis geschlossen ist, an die Rufnummer 116117 wenden. "Hier erhalten Sie Hilfe in allen medizinischen Fragen".