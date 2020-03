Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Unbekannte haben die Rückseite des Teehäuschens am Schloss Freienwalde mit Graffiti in schwarzer Farbe beschmiert. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Außerdem seien mehrere Scheiben mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt worden. Als Tatzeit vermutet die Polizei die Nacht zum Montag. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Für Bad Freienwalde ist dies nichts Neues. Immer wieder werden die Gebäude nachts von Graffitischmierern heimgesucht, die an den Gebäuden hohen Sachschaden anrichten.

Das Teehäuschen ist das älteste Gebäude im Schlosspark. Königin Friederike Luise ließ den hölzernen Theaterpavillon 1790 mit einem Säulengang errichten. Zwischen 2007 und 2010 wurde das Teehäuschen mit großzügiger finanzieller Unterstützung durch die Hermann- Reemtsma-Stiftung mit mehr als 500 000 Euro denkmalgerecht restauriert und im Mai 2010 wiedereröffnet. Seitdem steht dieses architektonische Kleinod, das sich im Eigentum des Landkreises befindet, für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen und Hochzeiten zur Verfügung.